الصين تعلن مصدر أول إصابة بأوميكرون وعلماء يتوصلون لجين يقلل من حدة إصابات كورونا

توصل باحثون إلى اكتشاف جين يقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 20%، وقال العلماء إن اكتشافهم سوف يساعد على تصنيع أدوية فعالة ضد الفيروس.

ويوضح هذا الاكتشاف سبب تباين أعراض الإصابة بالفيروس، حيث يعاني البعض من أعراض خفيفة، في حين يصاب آخرون بأعراض أكثر حدة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الباحثين قولهم إن الجين يدفع الجسم إلى أن يفرز بروتينًا، يعد فعالا في تكسير فيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19

وأشار الباحثون في معهد كارولينسكا إلى أنه تم العثور على الجين في واحد من كل 3 أشخاص من البيض ذوي الأصول الأوربية، وخلصت الدراسة التي نُشرت في دورية نيتشر جيناتكس إلى أن الجين موجود في 8 من كل 10 أشخاص من ذوي الأصول الأفريقية.

ويحدد الجين طول بروتين أو أيه أس- وأن، وعندما يكون أطول، يمكنه بصورة أفضل تكسير فيروس كورونا.

وقال الباحث برينت ريتشاردز في جامعة مكجيل، المشارك في وضع الدراسة “بداية فهمنا لعوامل الخطورة الوراثية تفصيليًّا أمر رئيسي لتطوير أدوية جديدة لفيروس كورونا”.

من المرجح أن يمثل متحور أوميكرون تحديا لدورة الألعاب الأولمبية في الصين

البريد الدولي

من ناحيتها، قالت بانغ شينغ هوه، نائبة مدير مركز بيجين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، إن التتبع ربط حالة الإصابة المحلية الأولى في بيجين بالمتحور أوميكرون بالبريد الدولي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بانج شينج قولها إن المريضة تلقت رسالة بريدية من كندا إلى بيجين عن طريق الولايات المتحدة وهونغ كونغ في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنها لمست السطح الخارجي للطرد والصفحة الأولى من الملف بالداخل.

وأضافت أنه تم جمع 22 عينة بيئية من البريد الدولي، وجاءت نتائج جميع اختبارات الحمض النووي إيجابية، وكان قد تم الإبلاغ عن حالة الإصابة الجديدة أول من أمس السبت، وتم التأكد من أنها بالمتحور أوميكرون.

يأتي هذا قبل 3 أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الإصابات، فإنه من المرجح أن يمثل متحور أوميكرون تحديًا للدورة.