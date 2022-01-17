دراسة طبية: إقبالك على تناول السكريات يعني أنك تحتاج إلى النوم

تستمر معدلات السمنة ومرض السكري في الارتفاع، وفي المقابل يخسر الكثيرون معركة إنقاص الوزن، وتدور المعادلة حول التمثيل الغذائي، والذي يتأثر في عوامل أخرى غير الأكل والحركة.

تقوم الهرمونات والناقلات العصبية والإجهاد ودرجة الحرارة وعوامل أخرى، بأثر كبير في التمثيل الغذائي، والنوم واحد منها وفق دراسة نشرتها مجلة (سليب).

أجرى الباحثون الدراسة على 93 مراهقًا، وخصصوا لهم 5 ليالٍ من النوم الصحي (9.5 ساعات من النوم)، و5 أخرى من النوم القصير (6.5 ساعات من النوم)، وطلبوا من المشاركين تسجيل ماذا أكلوا؟ ومتى؟ وكم؟

خلصت الدراسة إلى أنهم استهلكوا المزيد من الكربوهيدرات والسكريات المضافة والمشروبات السكرية كلما حرموا من النوم، وفي المقابل يأكلون القليل من الفاكهة والخضروات.

وكانت الاختلافات في السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات بارزة بشكل خاص بعد الساعة 9 مساءً.

وأضافت الدراسة أننا عندما نشعر بالتوتر أو التعب، نميل إلى تناول المزيد من الأكل في الليل، ولا نأكل الفواكه والخضروات، بل الوجبات السريعة، غالبًا أثناء مشاهدة التلفزيون.

وأوضح الباحثون أن الربط بين النوم وعمل الهرمونات والناقلات العصبية ودوائر مكافأة الدماغ معقّد، مشددين على ضرورة الحصول على القدر الكافي من النوم.

وذهبوا إلى إعطاء حلول سهلة لإنقاص الوزن في حال وجدت أنك تتخلى عن نظامك الغذائي، خاصة في الليل: اذهب إلى السرير.

ونصح مؤلفو الدراسة بجعل النوم أولوية على “الاسترخاء” أمام التلفزيون، موضحين أنها الطريقة الأسهل بين توصيات؛ تناول كميات أقل وممارسة الرياضة أكثر، والأكل الواعي، والتوقف عن تناول الكربوهيدرات وتقليل الدهون والإكثار من الأطعمة النباتية.