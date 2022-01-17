هل يخفض الزبادي الإصابة بمرض السكري.. مع الحكيم يجيب(فيديو)

رصد برنامج مع الحكيم دراسة جديدة نشرتها دورية “بيوميديكال سنترال” الطبية بقيادة باحثين من كلية هارفارد للصحة العامة، أفادت نتائجها أن تناول الزبادي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون أن تناول الزبادي يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 28%، وذلك بعد تحليل البيانات الصحية لأكثر من 100 ألف مشارك في ثلاث دراسات طويلة الأمد.

كما وجد العلماء في جامعة كامبريدج أن الاستهلاك المرتفع لمنتجات الألبان المخمرة قليلة الدسم، والتي تشمل جميع أنواع الزبادي وبعض أنواع الجبن قليلة الدسم، قلل أيضًا من الخطر النسبي للإصابة بمرض السكري بنسبة 24% بشكل عام.

وقال المؤلف الرئيسي فرانك هو، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة، إن الآليات الكامنة وراء هذا الاكتشاف “ليست مفهومة جيدًا في هذه المرحلة، وإحدى الفرضيات المطروحة هي أن البروبيوتيك في الزبادي قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب، ولكن هذه الفرضية تحتاج إلى المزيد من التجارب الإكلينيكية”.

وعلقت كبيرة العلماء الدكتورة نيتا فروحي، الباحثة في وحدة علم الأوبئة في مجلس البحوث الطبية بجامعة كامبريدج قائلة “يسلط هذا البحث الضوء على أن أطعمة معينة قد يكون لها دور مهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني ولها صلة بالصحة العامة”.

وأضافت “في الوقت الذي لدينا فيه الكثير من الأدلة على أن تناول كميات كبيرة من أطعمة معينة، مثل السكريات المضافة والمشروبات الغازية تضر بصحتنا، فمن المطمئن للغاية أن يكون لديك أبحاث حول أطعمة أخرى مثل الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة قليلة الدسم التي يمكن أن تكون مفيدة لصحتنا “.

وتعليقًا على الدراسة البحثية، قالت “منظمة السكرى” البريطانية أن الزبادي يحتوي على مؤشر “جلايسيمي” منخفض لنسبة السكر في الدم.

والمؤشر الجلايسيمي أو مؤشر الجهد السكري (glycemic index) هو الذي يخبر الناس عما إذا كان الطعام يرفع نسبة الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة أم لا.

وبشكل عام فإن منتجات الألبان تحتوي على مكونات مفيدة مثل فيتامين دال والكالسيوم والمغنيسيوم، فضلا عن الآثار المفيدة لمنتجات الألبان المخمرة ضد مرض السكري من خلال بكتيريا البروبيوتيك وشكل خاص من فيتامين ك (جزء من عائلة ميناكينون) المرتبط بالتخمير.