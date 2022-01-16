عليك تجنب هذه الوجبة عند الإفطار.. تسبب مشاكل عديدة أبرزها دهون البطن

يُعدّ بدء يومك بوجبة صحية من أهم الخطوات التي يمكنك القيام بها إذا كان هدفك إنقاص الوزن. من البيض إلى الفطائر إلى الجرانولا، هناك الكثير من خيارات الإفطار “الصحية” المعروفة.

لكن عليك الحذر مما يبدو أنه صحي وهو في الحقيقة ليس كذلك وقد يسبب مشاكل لصحتك مثل “رقائق الإفطار السكرية” المعروفة باسم “سيريال”.

وقال خبراء تغذية لموقع (shefinds) إن رقائق الإفطار السكرية من وجبات الفطور التي قد تبدو ملائمة، ويمكن إعدادها بسهولة مع الحليب.

وقال الطبيب والخبير الصحي برون بينز إنه “إذا كان هدفك هو فقدان الوزن، فإن تناول رقائق الإفطار السكرية على الإفطار فكرة سيئة”.

وأوضح أن “رقائق الإفطار السكرية منخفضة الألياف بشكل عام”، مشيرا إلى أن الألياف تساعدنا على الشعور بالشبع، مما يعزز فقدان الوزن لفترة أطول.

وأضاف بينز “يمكن أن تؤدي رقائق الإفطار السكرية إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق”.

وقالت خبيرة التغذية ليندسي ديستور إن الأحجام غير الواضحة لهذه الوجبة هي سبب آخر يجعل تناول الرقائق أمرا مضلِّلا للذين يحاولون إنقاص وزنهم.

وأوضحت أن الكثيرون يختارون رقائق الإفطار السكرية لأنها قليلة السعرات الحرارية، لكن حجم ما يأكلونه يكون ضارًّا بهم.

وقالت إنه بالرغم أن الحبوب ليست كلها سيئة فإن العديد منها تصنع من الكربوهيدرات المكرّرة التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية.

وقالت خبيرة التغذية إن “هذه الأطعمة تفتقر إلى الألياف والبروتين، وهما مغذيان أساسيان ثبت أنهما يساعدان في التخلص من دهون البطن”.

ويختم الموقع تقريره بالقول إن تجنب رقائق الإفطار السكرية مفيد إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.