محكمة كندية تسحب حضانة طفل من والده لرفضه لقاح كورونا

سحبت محكمة في مقاطعة كيبيك الكندية حقوق الحضانة من أب لطفله مؤقتًا بسبب رفضه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقضت المحكمة بأنه ليس من “مصلحة الطفل البقاء مع والده إذا لم يتم تطعيمه وإذا كان يعارض الإجراءات الصحية في السياق الوبائي الحالي”.

وعلّقت المحكمة حق الأب في حضانة طفله حتى فبراير/ شباط المقبل، ما لم يأخذ لقاح كوفيد-19.

واستند القاضي إلى منشورات الأب على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كشفت أنه “يعارض التطعيمات والإجراءات الصحية”.

ورأى أن الطفل “غير آمن” وأن “فرص حمايته تتضاءل في مواجهة متحور أوميكرون، الذي ينتشر حاليًّا في كيبيك”.

وسجلت ثانية مقاطعات كندا الكبرى زيادة كثيرة في الإصابات بسبب انتشار أوميكرون، في حين تجري السلطات حملة واسعة لتطعيم البالغين، وقد تجاوزت النسبة 90%، لكن المقاطعة قررت الاستمرار في تشديد الإجراءات ضد أولئك الذين يرفضون التطعيم.

وكان رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت قد أعلن في 11 يناير/ كانون الثاني، أنه يريد فرض ضرائب على البالغين غير المطعمين.

وسجلت كيبيك في 24 ساعة الماضية، 8 آلاف و351 حالة إصابة جديدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.