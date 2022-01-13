باحث في علم الجينات: الجائحة انتهت منذ 6 أشهر (فيديو)

قال الدكتور حسن عصفور الباحث في علم الجينات في حوار على برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، إن الجائحة انتهت بالفعل وما نشهده الآن هو إعادة اندلاع الوباء.

وبينما تتزايد إصابات فيروس كورونا بأرقام قياسية في كثير من دول العالم، يرى الطبيب أن الجائحة انتهت بالفعل منذ 6 أو 7 أشهر، مؤكدا أننا نعيش بداية النهاية “نهاية الجائحة”.

واعتبر الدكتور أن الأحداث الحالية عبارة عن عودة موسمية للفيروس، وهذا ما يحدث مع جميع الفيروسات من عائلة “سارس”.

وأوضح أن فيروس كوفيد-19 أصبح مرضًا موسميًّا ينتشر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني مثل الإنفلونزا العادية ونزلات البرد.

متحور الـ25

ومضى إلى أن ظهور الطفرات أمر طبيعي أيضا في فيروسات (RNA)، مستطردًا أن هناك متحورات تدعو إلى القلق بسبب سرعة تفشّيها وقدرتها الشديدة على الإمراض، وهو ما يحدث الآن مع متحور أوميكرون.

وأفاد الطبيب لبرنامج مع الحكيم، أن المتحور الجديد يشار إليه بمتحور “25” بمعنى أن أوميكرون لديه:

قدرة على الانتشار بنسبة 25% أعلى من المتحور دلتا.

قدرة على مراوغة المناعة بنسبة 25% أعلى من المتحور دلتا.

قدرة في التسبب في أعراض حادة بنسبة 25% أقل عن المتحور دلتا.

وهذا يدل على أن الفيروس يتطور ويُضر بالإنسان، في حين تؤدي التحورات العديدة في الفيروسات إلى ضعفها.

وأشار الطبيب إلى أن المبالغة التي قد تكون حدثت في بدايات الجائحة، عندما كان يُتعامل مع أي مريض تظهر عليه أي أعراض على أنه مريض بكورونا، دون التحقق من الأمر، لا تعتبر خاطأ طبيا وإنما أدت إلى زيادة الأعداد والإحصاءات على مستوى العالم.

إجراء فحص كورونا بأحد المراكز في جنوب أفريقيا-1 ديسمبر (رويترز)

ومع بدء عام 2022، أُحصي أكثر من مليونَي إصابة يوميًّا بكورونا في العالم في الأسبوع الأول من العام، وانتشر كوفيد بسرعة كبيرة في جميع القارات.

ولا يصاحب الارتفاعَ الحالي في عدد الإصابات ارتفاعٌ في عدد الوفيات، وقد تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بكوفيد في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون شخص، مطلع هذا الأسبوع “وهو رقم أقل من الواقع”، في حين تكافح الدول لوقف انتشار المتحور أوميكرون وتكثّف حملات التلقيح.

الجرعة المعززة

وفي عالمنا العربي أدّى انتشار متحوّر أوميكرون إلى ارتفاع حصيلة الإصابات مجدّدًا في معظم الدّول العربيّة خاصة مع ضعف عمليات التطعيم في بعضها.

وقررت عدد من الدول العربية تشديد الإجراءات الاحترازية، وأعاد بعضها العمل بسياسة الدراسة عن بعد والحد من التجمعات في الأماكن العامة.

وفي قطر، وافقت وزارة الصحة العامة مطلع هذا الأسبوع على إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر/ بوينتك للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، بعد دراسات أكدت سلامة وفعاليتها لهذه الفئة العمرية.

الجرعات المعززة توفر حماية بين 70 و75% من الأعراض الخفيفة لأوميكرون (غيتي)

وأوضح الدكتور عصفور أن الجرعات المعززة ضرورية في الوقت الحالي، ولا ينبغي الانتظار حتى يُصنَع لقاح جديد؛ لأن ذلك قد يستغرق حوالي عام، وقال إن هذه الجرعات مناسبة لجميع الأعمار التى أوصت بها الجهات الصحية المسؤولة.

كما أوضح أن الجرعات المعززة ليست فعالة لدى الجميع، إذ تصل نسبة فعاليتها إلى 75% في بعض الأشخاص كما أن مفعولها يتلاشى بعد 6 أشهر على الأكثر، وهو ما يوضح سبب إصابة الملقحين بالجرعات المعززة بالمتحور الجديد.

ولكن يبقى اللقاح هو الحل الوحيد الآمن والفعال للوقاية من الأعراض الحادة لفيروس كوفيد-19 وتجنب دخول المستشفيات أو الوفاة.