9 نصائح طبية للتعامل مع أوميكرون وهذه أعراضه

يشهد العالم انتشارا سريعا لفيروس كورونا عبر متحوره الجديد أوميكرون، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الحديث عن تسونامي انتشار المرض مع تسجيل أرقام إصابات قياسية.

وقدّم طبيب العائلة رامي أيوب أوغلو مجموعة من النصائح المتعلقة بسبل مواجهة سرعة انتشار أوميكرون.

واستهل أوغلو حديثه قائلا “أوميكرون هو أحدث متحور عن كوفيد 19، والأكثر تعرضا لطفرات كورونا، إذ تم اكتشافه في جنوب أفريقيا، وفي مدة قصيرة جدا تجاوز انتشاره الحدود ليصبح السبب الرئيسي للإصابات والأسرع انتشارا للفيروس”.

أهم الأعراض

وأضاف “من أهم المعلومات عن المتحور أنه تعرّض لتغيرات كثيرة، وهو مزيج غير عادي من الطفرات، ومن أهم أعراضه أن 83% من المصابين لديهم سعال و87% لديهم إفرازات أنفية أو احتقان و74% يشعرون بإرهاق وتعب”.

وتابع “المتحور أوميكرون له أعراض خفيفة، حيث يتركز في أعلى الجهاز التنفسي ولا يوجد له أعراض بالنسبة للرئتين”.

وأوضح أوغلو أن انتشار أوميكرون سريع في إصابة العديد من الأشخاص بالمرض بالوقت ذاته، مما يؤدي إلى إرهاق القوى العاملة بالمستشفيات، فيجب على الجميع أخذ التدابير اللازمة للتعامل معه، وهي:

1- مواصلة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي خاصة في الأماكن المزدحمة، والأفضل عدم البقاء في الأماكن المغلقة، بجانب ضرورة تهوية الغرف في المنازل لمدة 10 دقائق كل ساعتين.

2- الحصول على الجرعة المعززة للقاح كورونا حيث تساعد -إلى حد ما- في مواجهة أوميكرون، وعند الحصول على الجرعة سيرتفع مستوى الأجسام المضادة بشكل أعلى بكثير مما كان في ذروته بالجرعة الثانية.

3- مواصلة الحصول على لقاح كورونا.

4- الإقبال على إجراء اختبارات كورونا عند أدنى شك في الإصابة بمرض كوفيد-19، ويجب إجراء الاختبارات ومسحات الكشف.

5- العزل المنزلي حيث يجب على الشخص المصاب أن يعزل نفسه عن بقية أفراد أسرته خصوصا في الوقت الحالي بسبب سرعة انتشار أوميكرون، وبحسب متابعتنا للمرض فإن الإصابات في تزايد مستمر ولكن لا يوجد في الحالات السريرية أو في عدد الوفيات أي زيادات.

6- أنصح الجميع بالمحافظة على قوة المناعة الجسدية عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي تزيد مناعة الجسم وعلى رأسها الحمضيات والبروكلي والثوم والزنجبيل والشاي الأخضر.

7- الابتعاد عن الحزن والعصبية لأن الحالة النفسية الجيدة والسعادة تزيد من المناعة.

8- الحفاظ على نظافة الفم عن طريق غسل الأسنان مرتين على الأقل يوميا، والمضمضة المستمرة بالماء الدافئ، لأن المتحور أوميكرون يتركز بنسبة عالية في الجزء العلوي للجهاز التنفسي.

9- أنصح الجميع بأخذ فيتامين (د) بسبب عدم تعرّضنا للشمس في الشتاء، وهو من أهم عناصر تقوية مناعة الجسم.