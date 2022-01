الصحة العالمية: نصف الأوربيين قد يصابون بأوميكرون خلال شهرين

رجّحت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إصابة أكثر من نصف الأوربيين بالمتحور أوميكرون في غضون شهرين بسبب “الطفرة الحالية” في الإصابات، بعد عامين تمامًا على تسجيل الصين رسميًّا أول وفاة على صلة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بينما حذرت وكالة الأدوية الأوربية من أن الجرعات المعززة المتكررة للقاح فيروس كورونا، يمكن أن تؤثر سلبًا على جهاز المناعة وقد لا تكون مجدية.

وقالت الوكالة إن تكرار الجرعات المعززة كل أربعة أشهر يمكن أن يُضعف في نهاية المطاف جهاز المناعة ويُتعب متلقي تلك الجرعات، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (بلومبرغ) صباح اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه النصيحة في الوقت الذي تبحث فيه بعض الدول إمكانية إعطاء جرعات معززة ثانية في محاولة لتوفير مزيد من الحماية ضد ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.

BREAKING: European Union regulators warn that frequent Covid-19 booster shots could adversely affect the immune system and may not be feasible. https://t.co/F1GhLpYYt8

وتسجل أوربا حاليًّا العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في العام مع 7 ملايين و942 ألفا و397 حالة في الأيام السبعة الأخيرة أي نحو 45% من الإصابات العالمية، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا بعدد إصابات بلغ 5 ملايين و632 ألفا و321 حالة (32%).

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوربا هانس كلوغه خلال مؤتمر صحفي إنه “بهذه الوتيرة يتوقع -معهد القياسات الصحية والتقييم- إصابة أكثر من 50% من سكان المنطقة بأوميكرون في غضون 6 إلى 8 أسابيع”.

ورأى أن هذا المتحور السريع التفشي يحمل طفرات “تتيح له الالتصاق بسهولة أكبر بالخلايا البشرية، ويمكن أن يصيب حتى الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا أو تلقوا اللقاح”.

وحذّر خبراء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وبعد أكثر من ستة أسابيع على رصد هذا المتحور للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، تتلاقى بيانات دول عدة على نقطتين: انتقال عدوى أوميكرون الذي تعدّه المنظمة متحورًا يثير قلقًا، أسرع من المتحور دلتا المهيمن سابقًا، إلا أنه يتسبب عمومًا بأشكال أقل خطرًا من المرض.

Interim Statement on #COVID19 vaccines in the context of the circulation of the Omicron variant from the WHO Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition https://t.co/GCxlp2xfg9 pic.twitter.com/WsaQpEH0hk

لكن لا يُعرف إن كان مستوى الخطر الأدنى ظاهريًّا، مرتبطًا بخصائص المتحور بحد ذاته أم إنه عائد إلى أنه يصيب مجتمعات باتت محصنة جزئيًّا من خلال اللقاح أو إصابات سابقة.

إلا أن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة في دول كثيرة وتتضاعف الإصابات به كل يومين أو 3 أيام، وهو أمر غير مسبوق مع المتحورات السابقة.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية بشأن كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية في بيان “ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة الحادة والوفاة”.

ويسود في دول عدة تشكيك واسع النطاق ومعارضة عنيفة أحيانًا، للتلقيح الذي يعدّه الخبراء الوسيلة الأنجع لمكافحة الوباء.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن “جائحة كورونا أثرت تأثيرًا عميقًا علينا جميعًا، ولكن تأثيرها على الشباب كان مفجعًا بشكل خاص”.

وأضاف عبر تويتر “بينما يعمل القادة وصانعو السياسات على تعافينا، أحثهم على التطلع إلى الشباب”، وتابع “يجب أن تأتي احتياجاتهم في المقام الأول في جميع المناقشات المتعلقة بالسياسات والاستثمار”.

The pandemic has deeply affected us all but its impact on young people has been especially heartbreaking.

As leaders and policymakers work on our recovery, I urge them to look to young people.

Their needs must come first in all policy & investment discussions.

— António Guterres (@antonioguterres) January 12, 2022