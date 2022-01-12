فاوتشي: جميع الأمريكيين تقريبا سيصابون بأوميكرون وبعده سنكون على عتبة التعايش مع كورونا

قال كبير خبراء الأمراض المُعدية في أمريكا أنتوني فاوتشي إنه رغم العدد القياسي لحالات الإصابة بكوفيد-19، فقد تكون الولايات المتحدة على عتبة فترة انتقالية يمكن بعدها التعايش مع فيروس كورونا.

وأوضح فاوتشي “بينما يتقدم تفشي أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعًا فيه مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرّض لخطر الإصابة”.

وأضاف خلال لقاء نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “عندما نتوصل إلى ذلك ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم”.

وتجاوزت الولايات المتحدة العدد القياسي لحالات كوفيد-19 التي استدعت النقل إلى المستشفيات، مع نحو 146 ألف مصاب في جميع أنحاء البلاد، بينهم نحو 24 ألفا بوحدات العناية المركزة، وفق بيانات وزارة الصحة الأمريكية الثلاثاء.

وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفا بقليل في 14 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال فاوتشي أمس الثلاثاء “لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول (فلنتعايش مع الفيروس)، خصوصًا بسبب الضغط الحالي على نظام الرعاية”. وأضاف “لكنني أعتقد أننا سنصل إليها”.

الجميع سيصاب

ورجّح فاوتشي إصابة الجميع تقريبًا بالمتحور أوميكرون لأنه شديدة العدوى، مستبعدًا إمكانية القضاء على كوفيد-19 بشكل كامل.

وتابع “لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حياتنا لمدة أطول” داعيًا إلى وضع استراتيجية جديدة قريبًا.

وتواجه الولايات المتحدة حاليًّا ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات خصوصًا بالمتحور أوميكرون الذي أصبح مهيمنًا خلال أسابيع. وتسجل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز للأنباء أن نحو 310 ملايين شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عنه إلى نحو 5 ملايين و850 ألفا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتأتي الولايات المتحدة والهند والبرازيل على رأس قائمة الدول الكبرى من حيث عدد الإصابات.