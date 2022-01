دراسة أمريكية توصي بتناول نصف ملعقة من زيت الزيتون يوميا.. ما تأثيرها؟

تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن استهلاك أكثر من 7 غرامات (نصف ملعقة كبيرة) من زيت الزيتون يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المرتبطة بأمراض السرطان والجهاز التنفسي والتنكس العصبي.

ووجدت الدراسة التي نشرتها مجلة “الكلية الأمريكية لأمراض القلب” (ACC) قبل يومين، أن استبدال حوالي 10 غرامات يوميًا من المارجرين والزبدة والمايونيز ودهون الألبان، بكمية معادلة من زيت الزيتون يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 34%.

وأظهرت بيانات الدراسة أن الأشخاص الذين يضيفون نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو أكثر إلى نظامهم الغذائي يوميًا تقل مخاطر الوفاة لديهم جراء الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19%.

كما تقلل أعراض الوفاة بالسرطان بنسبة 17%، ويكونون أقل عرضة للوفاة بأمراض الرئة بنسبة 18%، وتسهم أيضًا في انخفاض خطر الوفاة بنسبة 29% بسبب الأمراض التنكسية العصبية مثل ألزهايمر والشلل الرعاش.

كما أظهرت البيانات أن الأشخاص الذين لديهم استهلاك أعلى لزيت الزيتون يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا وأقل عرضة للتدخين، وكان لديهم استهلاك أكبر للفواكه والخضروات.

وقالت مارتا غواش-فيريه، عالمة التغذية البارزة بجامعة هارفارد ومشرفة الدراسة “تدعم نتائجنا التوصيات الغذائية الحالية لزيادة تناول زيت الزيتون”، وتابعت “من المحتمل أن يكون استهلاك زيت الزيتون المرتفع مؤشرًا على نظام غذائي صحي شامل”.

وأضافت “يجب أن ينصح الأطباء المرضى باستبدال بعض الدهون، مثل السمن والزبدة، بزيت الزيتون لتحسين صحتهم. تساعد دراستنا في تقديم توصيات أكثر تحديدًا يسهل على المرضى فهمها وتنفيذها في وجباتهم الغذائية”.

وتقول سوزانا سي لارسون، أستاذة مساعدة في علم الأوبئة في معهد كارولينسكا في ستوكهولم “لقد وجدت الدراسة الحالية والدراسات السابقة أن استهلاك زيت الزيتون قد يكون له فوائد صحية. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة أسئلة بشأن مدى حمايته من السكتة الدماغية مثلًا والكمية المطلوبة لحدوث تأثير وقائي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعالجة هذه الأسئلة”.