“خريطة موحّدة”.. دراسة تكشف كيفية تنظيم المعلومات داخل الدماغ

يقوم المخ البشري بتخزين المعلومات الدلالية، وتنظيمها في مناطق وشبكات مختلفة، وأجرى باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي دراسة مؤخرًا بشأن العلاقة بين التمثيلات الدلالية المرئية واللغوية في الدماغ.

وكانت دراسات سابقة في مجال علم الأعصاب قد ركزت على فحص بعض هذه الشبكات بعمق كبير، ولكن لا تزال العلاقة والتفاعلات بينها غير واضحة.

لكن نتائج الدراسة التي نُشرت في موسوعة (نيتشر) العلمية أواخر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي وسلط موقع (ميديكال إكسبريس) الضوء عليها قبل أيام، تشير إلى أن المعلومات الدلالية المرئية واللغوية يتم تنظيمها على هيئة خريطة موحدة في المخ، وتلتقي هاتان الدلالتان على طول حدود القشرة البصرية.

ونقل الموقع عن جاك إل. غالانت، وهو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، قوله إن “أحد الأنظمة الفرعية المهمة داخل الدماغ البشري هو شبكة دلالية لا نمطية تمثل محتويات الذاكرة العاملة الحالية والانتباه”.

Many cognitive functions—such as learning, responding to unexpected events, monitoring performance, planning for the future, evaluating evidence, making decisions, etc.—rely on the semantic network. https://t.co/3mwxlY2jMy

— JC Wandemberg Ph.D. (@jcwandemberg) January 5, 2022