الرئيس السابق لفريق عمل اللقاحات في بريطانيا: أوقِفوا حملات التطعيم وتعايَشوا مع كورونا

قال الرئيس السابق لفريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، إنه يجب التعامل مع كورونا على أنه فيروس شبيه بالإنفلونزا، ويجب على الوزراء أن ينهوا حملات التطعيم الواسعة بمجرد انتهاء حملات الجرعات التعزيزية الجارية حاليًّا.

ودعا الدكتور كلايف ديكس، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان البريطانية إلى إعادة التفكير في استراتيجية مواجهة كورونا في بريطانيا، واتباع نهج مخالف لما تم اتباعه في العامين الماضيين والتعايش مع كورونا بوصفه “الوضع الطبيعي الجديد”، مؤكدًا أنه “يجب أن ينتهي التطعيم الجماعي في المملكة المتحدة الآن”.

وتابع “على الوزراء دعم الأبحاث المتعلقة بالمناعة المطورة ضد (كورونا) بما يتجاوز الأجسام المضادة ليشمل الخلايا البائية والخلايا التائية (خلايا الدم البيضاء)”.

وأشار إلى أن “هذا الأمر قد يساعد على تطوير لقاحات للأشخاص المعرّضين للخطر بشكل أساسي”.

وأكد “نحن بحاجة في هذا الوقت إلى إدارة المرض بدلًا من محاولات منع انتشار الفيروس. لذا فإن وقف تقدم المرض الشديد في الفئات الضعيفة هو الهدف المستقبلي”.

وشهدت بريطانيا ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المرتبطة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، ومع ذلك انخفض عدد الوفيات مقارنة بالموجات السابقة من المرض.

وتم تسجيل 1.217 مليون إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وهو أكثر بنسبة 6.6% مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

بريطانيا من بين الدول الأكثر تضررا في العالم من فيروس كورونا (رويترز)

الإلزام ليس الوسيلة المثلى

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال الأحد إن الأوامر الإلزامية ليست بالوسيلة المثلى لحض من لم يتلق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أخذ أي منها.

وأضاف أن خطط تشديد الالتزام بحيازة الجواز الصحي تؤتي ثمارها بالفعل. ويتعين على سكان فرنسا إظهار شهادة تلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا، وذلك لدخول المطاعم والحانات واستخدام قطارات الأقاليم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إنه يريد “تنغيص حياة” من لم يحصلوا على اللقاح لإجبارهم على تلقيه.

وذكر المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية هذا الأسبوع أن 4 من كل 10 غير مطعمين لم يحصلوا على اللقاح بسبب صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الصلة.

وقال أتال لتلفزيون (بي أف أم) الأحد “نحن متمسكون بقرار الضغط على غير المطعمين”.

وسجلت فرنسا أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة للمرة الثانية خلال أسبوع. ويرتفع عدد المرضى في المستشفيات، ومن بينهم مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة، ارتفاعا مطردا، مما يضغط على نظام الرعاية الصحية.

تم تسريع حملة “الجرعة الثالثة” من لقاحات كورونا في عدة دول (رويترز)

إسرائيل ومناعة القطيع

وفي هذه الأثناء، قد تشهد إسرائيل إصابة حوالي 40% من السكان بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية، وفق ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في حين تواجه البلاد نقصًا في مواقع إجراء الفحوص.

وكتب بينيت على تويتر “البيانات التي قدّمت في اجتماع مجلس الوزراء تشير إلى أن ما بين مليونين إلى 4 ملايين مواطن سيصابون (بالوباء) خلال هذه الموجة الحالية”.

وشهدت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9,4 ملايين نسمة فقط، ارتفاع عدد الإصابات بأربعة أضعاف خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالموجة السابقة. وأبلغت وزارة الصحة عن 17,518 إصابة جديدة السبت.

وتسبب نقص مواقع إجراء الفحوص في ضغط كبير على المواقع الموجودة، مما دفع الحكومة إلى مراجعة سياسة الاختبار الخاصة بها. واعتبارا من يوم الجمعة، ستقتصر اختبارات “بي سي آر”، وهي الأكثر دقة، على الأشخاص المعرضين للخطر والذين يبلغون أكثر من 60 عاما.

أما الباقون فيمكنهم الخضوع لاختبار المستضد في المنزل أو لدى طبيب. ولكن ثبت أن هذه التوجيهات الجديدة من المستحيل اتباعها، فاختبارات المستضد نادرة في الصيدليات في كل أنحاء البلاد، ويمضي الناس ساعات في طوابير لإجراء واحد منها.

وجدد بينيت تأكيده أنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب الإغلاق الذي قال إنه لم يثبت أنه إجراء فعال ضد انتشار المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى، فضلا عن كونه يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

40 ألف متظاهر في النمسا ضد القيود

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا، مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاج على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتجمع أكثر من 40 ألف متظاهر في ميدان هيلدينبلاتس التاريخي بفيينا، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “لا للتطعيم الإجباري”، و”ارفعوا القيود”، و”انتخابات مبكرة”.

وندد المتظاهرون باعتزام الحكومة النمساوية فرض التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل.