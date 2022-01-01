عارض جديد للمتحور أوميكرون يمكّنك من توقع الإصابة

نشرت صحيفة ميترو البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن عارض جديد يمكن ملاحظته فور إصابة الشخص بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، وهو الصوت، مشيرة إلى أن هذا العارض هو ما يفرّق الإصابة بفيروس كوفيد-19 عن الإصابة بالبرد.

وقالت الصحيفة إنه مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء بريطانيا، أبلغ عشرات الأشخاص عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض البرد، مشيرة إلى تحذير الخبراء من أن العلامات التي تنذر بالإصابة يمكن أن تكون أي شيء من سيلان الأنف والصداع إلى آلام الجسم والتعرق الليلي، كما يجب الانتباه إلى أعراض أخرى مثل احتقان الحلق والعطس وآلام أسفل الظهر والتعب.

وأوضحت أن “إحدى أولى العلامات على الإصابة بالمتحور أوميكرون هو التغيير الذي يحصل في صوت المصاب”.

وقالت “أحد أبرز الأعراض المحتملة الأولى للإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون هو الصوت الغليظ، مما يعني أنه قد يمكنك سماعه قبل الشعور به”.

وتابعت “رغم أن بريطانيا تبلغ عن مستويات قياسية للإصابة بفيروس كورونا، فإن المؤشرات والدراسات المبكرة تشير إلى أن المتحور أوميكرون هو شكل أكثر اعتدالًا من متحورات كورونا السابقة”.

وازداد تغيّب الفِرق الطبية بالمستشفيات تقريبًا خلال شهر في المملكة المتحدة.

وأظهرت أرقام نشرتها الهيئة الصحية الوطنية (إن إتش إس) غياب 24 ألفًا من أفراد هذه الفِرق بسبب إصابتهم بكوفيد-19 أو لمخالطتهم مصابين حتى 26 ديسمبر/كانون الأول، في مقابل أقل من 12 ألفًا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان إحصاء لوكالة رويترز قد أظهر أن أكثر من 286 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليونًا و150 ألف نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 5 ملايين و782 ألفًا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.