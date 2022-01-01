خبيرة تغذية: عصير التوت البري يوازن مستويات الكولسترول في الدم

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول ليعمل بشكل صحيح؛ لكن الكثير منه قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة للغاية.

يوضح خبراء التغذية أن الكوليسترول مهم في عملية بناء الخلايا؛ إلا أن تراكمه الزائد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وينصح الأخصائيون بتغييرات في نمط الحياة يمكن إجراؤها للمساعدة في تقليل مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول، مثل الإقلاع عن التدخين، وخفض استهلاك الكحول، وتناول الأطعمة والمشروبات الصحية.

وأفادت خبيرة التغذية كورتني دانجيلو أن المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة مفيدة في موازنة مستويات الكوليسترول؛ لذا فإن عصير التوت البري بدون سكر هو أحد أفضل المشروبات لمن يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وأوضحت كورتني أن التوت البري يحتوي على عناصر غذائية طبيعية تحتوي على خصائص خافضة للكولسترول.

ويحتوي التوت البري على مضادات الأكسدة القوية، والتي أظهرت أنها تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، ورفع الكوليسترول الجيد (البروتين الدهني عالي الكثافة).

وتساعد هذه العملية في الحفاظ على توازن طبيعي وصحي لمستويات الكوليسترول، بحسب دانجيلو.

وتنصح خبيرة التغذية بالتأكد من أن العصير طبيعي أو جرى تحضيره في المنزل، وتوصي بدمجه في النظام الغذائي اليومي.

وأوضحت أنه من المهم تناوله من دون سكر، وهو أمر يمكن الاعتياد عليه بسهولة مع أن الطعم قد يكون مرًا، لكن السكر يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الجيد، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.