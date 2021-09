كورونا.. لماذا يشهد العالم مزيدا من حالات الإصابة بين متلقي جرعتي اللقاح؟ علماء يردون

يشعر كثير من الناس بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن “العدوى الخارقة” بفيروس كورونا، وهي عندما تكون نتيجة فحص شخص ما إيجابية لمرض كوفيد-19 بعد التطعيم الكامل، بغض النظر عن الأعراض.

لكن النبأ السار هو أن معظم حالات “العدوى الخارقة” عادةً ما تؤدي إلى أعراض خفيفة أو لا تؤدي إلى أي أعراض على الإطلاق، مما يوضح لنا أن اللقاحات تفعل بالضبط ما يفترض أن تفعله، تحمينا من المرض الشديد وتقلل من فرص الموت، حيث أنها لم تصمم لتمنع إصابتنا.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من “عدوى خارقة” أن يستمروا في نقل العدوى للآخرين.

وتشير الدلائل الأولية إلى أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم يمكن أن تكون لديهم مستويات عالية من الفيروس في الأنف، ومن المحتمل أن تكون مرتفعة مثل الأشخاص غير المطعمين.

ومع ذلك إذا تم تطعيم الشخص فسوف يتخلص من الفيروس بشكل أسرع، مما يقلل من طول الفترة التي يكون فيها معديًا ويمكن أن ينقل الفيروس.

إليك سبب حدوث حالات “الاختراق” ولماذا لا يجب عليك أن تقلق كثيرًا؟ بحسب ما نشره موقع (ذا كونفرسيشن) بنسخته الأمريكية.

تناقص المناعة

تشير دراستان في المملكة المتحدة إلى أن المناعة التي نحصل عليها من لقاحات كوفيد-19 تتضاءل بمرور الوقت، بعد حوالي 4 إلى 6 أشهر، وبينما يستمر متغير دلتا الأكثر عدوى في الانتشار، فإن ضعف المناعة سيؤدي إلى المزيد من الإصابات.

لكن الانخفاض بالمناعة ليس كبيرًا كما كان متوقعا، ففعالية اللقاح عالية جدًا خصوصا في البداية، لذا فإن الانخفاض في فعالية اللقاح لن يكون له تأثير كبير على حماية الأشخاص لبعض الوقت.

A study out of the University of Illinois shows vaccinated individuals with a “breakthrough” infection are LESS likely to shed infectious virus at a given viral load, shed for a SHORTER period of time compared to unvaccinated individuals, AND report fewer days of symptoms.🧵

— Chise 🧬🧫🦠💉 (@sailorrooscout) September 3, 2021