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5 أخطاء ترتكبها المرأة بعد غسل الشعر

أخطاء بعد الاستحمام تسبب تكسر الشعر وتقصف نهاياته
أخطاء بعد الاستحمام تسبب تكسر الشعر وتقصف نهاياته
8/9/2021

عندما يكون الشعر مبللًا فهو في أكثر حالاته هشاشة. ولتجنب إتلافه عليك سيدتي الانتباه لهذه الأخطاء الخمسة.

نصائح لشعر أكثر صحة وحيوية

1- تجفيف وفرك الشعر بمنشفة

تعد هذه الخطوة ممارسة اعتيادية لدى كثير من السيدات بعد غسل الشعر. لكن هذا التجفيف والاحتكاك القوي يكسر ألياف الشعر ويزيد من تجعده عشرة أضعاف.

لذلك يفضل عصر الشعر يدويًا ثم تجفيفه بالضغط الخفيف، من خلال منشفة من الألياف الدقيقة (مايكرو فايبر).

2- تمشيط الشعر

هذه الممارسة بمثابة رد فعل فطري بعد الانتهاء من غسل الشعر، واجتمع الخبراء على أن تمشيط الشعر بمجرد الخروج من الحمام عادة يجب تجنبها.

وإذا اضطرت بعض السيدات إلى تمشيط شعرهن وهو مبلل، فيفضل استخدام الأمشاط واسعة الأسنان، وفك التشابك بدءا من الأطراف أولا ثم الجذور.

3- النوم بعد غسل الشعر

النوم بشعر مبلل يعرضه للاحتكاك الشديد والمتكرر بنسيج الوسادة؛ ما يعرض الشعر للكسر لا سيما عند التقلب أثناء النوم، إضافة إلى تقصف نهاياته.

4- ربط الشعر بعد الغسل

عادة متكررة لدى كثير من السيدات، ربط الشعر على هيئة ذيل حصان أو كعكة وتركه يجف على هذه الحالة.

وفي الواقع، ينصح الخبراء بأن يترك الشعر منسدلا يجف في الهواء، من دون الاستعانة بأي رباط للشعر يعزز فرص تكسره.

5- وضع مستحضرات العناية بالشعر

من الجيد الحرص على العناية بشعرك، لكن حتى يحصل شعرك على الاستفادة القصوى من هذه المنتجات أو الزيوت، يفضل استخدامها على الشعر وهو جاف أو بعد غسله وتجفيفه قليلا.

وبشكل عام يفضل وضع الزيوت على شعرك قبل غسله بالشامبو والماء.

اتركِ الزيت على شعرك وفروة الرأس لمدة ساعة، سوف يخترق هذا الزيت شعرك ويغذيه من الداخل ليمنحك نعومة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو حتى لا يحدث انسداد لفروة الرأس.

أما منتجات منح الشعر الحيوية  مثل “السيرم”، فيفضل أيضا وضعها على شعر نظيف بعد تجفيفه قليلا.

 

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

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