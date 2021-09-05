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كورونا.. البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح سينوفارم.. ما السبب؟

استمرار الجدل بشأن بيانات الأمان وفعالية لقاح سينوفارم ضد متحورات كوفيد 19 (رويترز)
استمرار الجدل بشأن بيانات الأمان وفعالية لقاح سينوفارم ضد متحورات كوفيد 19 (رويترز)
5/9/2021

أعلنت هيئة الرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل أنها علقت استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة سينوفاك الصينية بعد اكتشاف أنه تم إنتاجها في مصنع غير مرخص.

وقالت الهئية إن “معهد بوتانتان” للطب الحيوي في ساو باولو الذي تجمعه شراكة مع سينوفاك في مجال تعبئة اللقاحات أبلغها، الجمعة الماضي، بأن 12.1 مليون جرعة تم تصنيعها في هذا المصنع وأرسلت إلى البرازيل.

وأضافت أنها “لم تقم بتفقد وحدة التصنيع ولم توافق عليها في إطار الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح المذكور”.

وشددت الهيئة على أن الحظر “إجراء احترازي لتجنب تعريض السكان لمخاطر وشيكة محتملة”.

وأضافت أن معهد بوتانتان أبلغها أيضا أنه تم إنتاج 9 ملايين جرعة أخرى في نفس المصنع وكانت في طريقها إلى البرازيل.

وقالت إنه خلال فترة الحظر التي تستمر 90 يوما ستسعى الهيئة لتفقد المصنع ومعرفة المزيد عن أمن عملية التصنيع.

لقاح سينوفارم الصيني (غيتي)

يذكر ان  فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع التابع لمنظمة الصحة العالمي قدم جملة من التوصيات المؤقتة بشأن استخدام اللقاح المعطَّل المضاد لكوفيد-19، (ساينوفاك-كورونا فاك)، الذي طوّرته المجموعة الوطنية الصينية للمستحضرات الصيدلانية/ساينوفاك.

وأوصى الخبراء  بألا يعطى اللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ريثما تظهر نتائج المزيد من الدراسات المتعلقة بهذه الفئة العمرية.

وأضاف خبراء منظمة الصحة العالمية أن بيانات الأمان عند من هم فوق 60 عاما، لا زالت محدودة  بالنظر لقلة عدد المشاركين في الاختبارات السريرية.

وشدد خبراء المنظمة على أنه بالرغم من أن مواصفات أمان اللقاح عند كبار السن مختلفة عن مواصفات أمانه لدى الفئات العمرية الأصغر سنا، فإنه ينبغي للبلدان التي تنظر في إمكانية استخدام هذا اللقاح لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وأن تواظب على رصد أمان اللقاح عن كثب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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