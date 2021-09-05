كورونا.. قوات الأمن الفرنسية تعتدي بوحشية على سيدتين.. (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة اعتداء وحشيا شنته قوات الأمن الفرنسية على سيدتين خلال مظاهرة احتجاجية على فرض سلطات البلاد لما يعرف بالجواز الصحي.

ونشر الصحفي عمار تاوليت على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر التسجيل المصور للاعتداء الذي قال إنه وقع في محطة قطار أنفاق بالقرب من سوق “ويستفيلد” التجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وتظهر اللقطات أفراد الشرطة وهم ينهالون بالضرب على المرأتين العزليين بصورة وحشية ومن دون أية مقاومة من المرأتين اللتين حاولتا حماية رأسيهمها ووجهيهما من ضربات الشرطة.

وذكر تاوليت أن قوات الشرطة اعتدت عليه عندما شاهدته يوثق بعدسته الاعتداء على السيدتين قبل أن تعتقلهما.

La Brav M intervient dans le centre commercial Westfield et dans le métro pour disperser les manifestants #AntiPassSanitaire . Plusieurs arrestations. #manifestation4septembre #paris pic.twitter.com/NGJlfGNsL5 — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) September 4, 2021

وتظاهر آلاف في جميع أنحاء فرنسا، أمس السبت، لثامن عطلة نهاية أسبوع على التوالي احتجاجا على بطاقة المرور الصحية الخاصة بكوفيد-19 والتي تتيح للمواطنين دخول أماكن كثيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 140 ألف شخص تظاهروا، انخفاضا من حوالي 160 ألفا في نهاية الأسبوع الماضي.

ونظمت نحو 200 مسيرة في باريس ومدن كبيرة أخرى بما في ذلك مرسيليا ونيس وتولوز.

وعلى الرغم من أنه جرى تطعيم غالبية الناس في فرنسا ضد كوفيد-19 فإن المتظاهرين يقولون إن بطاقة المرور الصحية تتضمن تمييزا ضد أولئك الذين لم يتم تطعيمهم وانتهاكا للحريات المدنية للأفراد.

ولا يمكن للناس دخول الحانات أو المطاعم أو المتاحف أو الأماكن الرياضية بدون البطاقة الصحية.

وبدأت الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19 تتراجع في فرنسا لكن الحكومة تواصل تطبيق العديد من القيود مع إعادة فتح المدارس بعد العطلة الصيفية.