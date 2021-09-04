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“لا تلمس أطفالي”.. فرنسيون يواصلون الاحتجاج على قيود كورونا وإلزامية الشهادة الصحية (فيديو)

(رويترز)
(رويترز)
4/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202108:14 PM (مكة المكرمة)

خرج آلاف الفرنسيين، اليوم السبت، في أكثر من مدينة في 200 مسيرة احتجاجا على التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من بدء الموسم الدراسي وإطلاق حملة تطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 12 سنة.

ونزل الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الفرنسية للسبت الثامن على التوالي في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة أن تتجاوز فرنسا عتبة 50 مليون جرعة أولى في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

 

وسجلت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت الماضي، مشاركة 160 ألف متظاهر فيما ذهب ناشطون إلى أن العدد تجاوز 323 ألف متظاهر.

وقالت مصادر من الشرطة لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن السلطات تتوقع اليوم ما بين 130 و170 ألف متظاهر من بينهم 17 إلى 27 ألف في باريس.

 

وعرفت الاحتجاجات تدخل عناصر من الأمن وفق صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية لتفريق المتظاهرين على إلزامية الشهادة الصحية في الأنشطة الرياضية والثقافية والمراكز التجارية.

وتجري هذه المظاهرات بينما يوافق 67٪ من الفرنسيين على إدخال الشهادة الصحية وفقًا لاستطلاع نشرت “لوفيغارو” نتائجه.

ودعا الفرنسيون إلى الاحتجاج عبر موقع “تويتر” وتوجه عدد منهم إلى باريس من مدن مجاورة.

 

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من تطعيم صغار السن وحمل بعضهم في الأسابيع الماضية لافتات كتب عليها “لا تلمس أطفالي”.

ووفقًا للأرقام الواردة عن برنامج “Covid Tracker” تلقى ما يقرب من 62% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا الجرعة الأولى بحلول 31 أغسطس/آب 2021.

وشددت الحكومة على ضرورة أن تصبح الشهادة الصحية إلزامية في 30 سبتمبر/أيلول الجاري حتى للأطفال ما دفع الفرنسيين للخروج إلى الشارع احتجاجا.

ولم يستبعد الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، تمديد هذه التدابير إلى ما بعد 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في المناطق الواقعة تحت ضغط قوي من وباء كوفيد -19.

المصدر : صحف أجنبية

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