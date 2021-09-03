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مع الحكيم.. وصفات غذائية تساعد الأطفال على التركيز والحفظ (فيديو)

سنوات الطفولة الأولى مهمة جدا لنمو الدماغ (بيكسابي)
سنوات الطفولة الأولى مهمة جدا لنمو الدماغ (بيكسابي)
3/9/2021

مع انطلاق عام دراسي جديد قد يبحث أولياء الأمور عن أنواع الطعام التي تعزز مناعة الطفل وتساعده على التركيز والحفظ بشكل أكبر.

وفي هذا الصدد، أوضحت خبيرة التغذية الدكتورة أماني النجار لبرنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر، أن الأطعمة الغنية بفيتامين أوميغا3 والحديد فضلا عن فيتامين (بي 12) قد تساعد بشكل كبير في تعزيز نمو الخلايا الدماغية ما يجعل التركيز أكبر لدى الطفل.

وتابعت أن سنوات الطفولة الأولى مهمة جدا لنمو الدماغ، وما يتناوله الأطفال في هذه المرحلة العمرية يؤثر على التركيز والمهارات المعرفية.

وأشارت الخبيرة إلى أنواع معينة من الأطعمة قد تساعد على تعزيز ونمو خلايا المخ لا سيما خلال سير العام الدراسي، ومن أهمها:

  • البيض: إذ يمكن أن يساعد البروتين والعناصر الغذائية الموجودة في البيض على التركيز.
  • الزبادي اليوناني: قد يساعد الزبادي اليوناني كامل الدسم (الذي يحتوي على بروتين أكثر من أنواع الزبادي الأخرى) في الحفاظ على خلايا المخ في حالة جيدة لإرسال المعلومات والتقاطها.
  • الخضروات: مثل البروكلي والسبانخ والملفوف أو الكرنب، وتحتوي هذه الأنواع على نسب عالية من حمض الفوليك والفيتامينات التي تقلل احتمالات الإصابة بالخرف، كما تعد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.
  • الأسماك: إذ تعد مصدرا غنيا بفيتامين دي وأوميغا3 وتحمي من تدهور المهارات العقلية وفقدان الذاكرة، ومن أفضل الأنواع بالنسبة للأطفال سمك السلمون والتونة والسردين.
  • المكسرات والبذور: إذ تحتوي على نسب عالية من البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية، فضلا عن الفيتامينات والمعادن، وينصح الخبراء بتناول الجوز أو عين الجمل الذي يعزز بشكل كبير المزاج ويحافظ على النظام العصبي.
  • الفواكه الجافة: غالبًا ما يتوق الأطفال إلى الحلويات، خاصةً عندما يشعرون بالكسل، ويعد التفاح والخوخ من أفضل أنواع التحلية لاحتوائهما على مادة الكيرسيتين، وهي مادة مضادة للأكسدة تقلل تدهور المهارات العقلية.

ونوهت خبيرة التغذية أن التغذية السليمة للطفل يمكن أن تبدأ منذ مرحلة الحمل، خاصة أن أغشية دماغ الجنين تتكون أثناء هذه الفترة.

وأشارت الدكتورة أماني إلى أن اتباع الحامل لحمية غذائية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة قد تكون الخيار الأنسب لمساعدة الطفل على التركيز، وتعزيز نمو دماغه في مرحلة مبكرة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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