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مع الحكيم

يصيب الرجال أكثر.. ما علاقة “فيتامين د” بالصلع؟

(غيتي)
(غيتي)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202105:38 PM (مكة المكرمة)

عندما تفكر في طرق لوقف تساقط الشعر قد تبدو بعض الخيارات العلاجية أو حتى الجراحية محفوفة بالمخاطر كما أنها باهظة الثمن لكن دراسة جديدة قد توفر لك بعض المال وتخلصك من القلق.

يهتم أطباء الجلد بفيتامين د ويعلمون فوائده على العظام والبشرة والجديد أنه يعالج تساقط الشعر وهي مشكلة يعاني منها أكثر من 80 في المئة من الرجال و50 في المئة من النساء القريبين من سن الخمسين وفقًا لجامعة نيويورك لانجون هيلث.

pexels يحتاج الرجال إلى فيتامين د أكثر من النساء

في دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع في “ذا جورنال أوف كوسمتك درماتولوجي” أفاد طبيبان من الهند بأن “فيتامين د له دور معقد في نمو بصيلات الشعر وتمايزها أي عندما تأخذ بها كل خلية نمطها الخاص” وإدراكًا منهما بتأثيره على دورة الشعر  شرعوا في إجراء أبحاث باعتباره طريقة علاجية محتملة لتساقط الشعر.

على الرغم من أن تحليل هذا الفريق البحثي المحدد لم يقدم دليلاً على وجود علاقة قوية للغاية بين نقص فيتامين د والصلع إلا أنهم أشاروا إلى دراسة سابقة أظهرت ارتباطًا بين المستويات المنخفضة من فيتامين د و”الصلع الندبي” – وهو أحد أنواع الثعلبة- الذي يكون سببا لدى 3 بالمئة من الذكور والإناث في تساقط الشعر.

pixabay يجدد فيتامين د في نشاط البصيلات

وتحدث الثعلبة الندبية عندما تتلف بصيلات الشعر بشكل دائم ويتم استبدالها بتكوين نسيج ندبي.

ويشير باحثون إلى أن أحد التفسيرات المحتملة لدور فيتامين د في منع هذا النوع من تساقط الشعر هو أنه يجدد شباب الجلد ويصبح عاملا في صحة فروة الرأس أي أنه يساعد في تكوين المزيد من بصيلات الشعر.

يذكر أن فيتامين د هو واحد من الفيتامينات التي تذوب في الدهون اللازمة لصيانة وتكوين بصيلات شعر نشطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

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