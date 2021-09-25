كيف تتخلص من الصداع النصفي بدون أدوية؟ (فيديو)

قدم الدكتور محمد الخالد استشاري طب الأعصاب بعض النصائح البسيطة لمحاربة مرض الصداع النصفي، إذ أوضح لبرنامج “مع الحكيم” على الجزيرة مباشر أن الجفاف من أهم مسببات الشقيقة وهو من محفزات الصداع بشكل عام.

والصداع النصفي المزمن أو الشقيقة هو ذلك الألم المنهك الذي يصيب رأس الإنسان بشكل متواصل ولا تجدي معه في كثير من الأحيان أغلب مسكنات الألم.

ولكن هل تعلم أن هناك طرقًا طبيعية خالية من الأدوية لمحاربة والوقاية من الصداع النصفي؟

لذا نصح الخالد بالحفاظ على ترطيب الجسم وشرب 4 أكواب من المياه عند الشعور بالصداع.

وفيما يلي 4 طرق لمكافحة الصداع النصفي المزمن بدون أدوية:

تناول الطعام بشكل متكرر

يحافظ تناول وجبات صغيرة ومتكررة على استقرار نسبة السكر في الدم ويساعد في السيطرة على الصداع النصفي.

جرب اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والفاصوليا والبروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج، والدهون الصحية مثل السالمون والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

المحفزات الغذائية

ما تتناوله يمكن أن يكون له تأثير على الصداع النصفي مثل المواد الغنية بالكافيين والأدوية والمحليات الصناعية، فضلا عن الأطعمة الدهنية والمقلية.

كما يمكن أن يقوم الجسم بردود أفعال تجاه الأجبان القديمة والشوكولاتة والكحول والأطعمة المخمرة والمخللة، التي تعد أيضًا من العوامل الغذائية الشائعة التي قد تسبب الصداع النصفي.

الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية

يجب التأكد من وجود المستويات الصحيحة من فيتامين ب والمغنيسيوم في الجسم فهي عناصر مفيدة في الوقاية من الصداع النصفي وعلاجه.

كما يمكن أن تؤدي حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة إلى الإصابة بالصداع النصفي.

التخلص من الإجهاد

في حين أن التوتر هو جزء لا مفر منه من الحياة، فإن إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يقلل من عدد مرات الإصابة وشدة الصداع النصفي.

يمكن أيضًا أن يوفر علاج تقويم العمود الفقري والوخز بالإبر والعلاج بالتدليك الراحة من الصداع النصفي، ولكن يجب أولاَ استشارة طبيب متخصص في الطب الوظيفي التكاملي يمكنه بحث وتحديد الأسباب الجذرية للصداع النصفي.