واشنطن تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر لفئات محددة ودراسة تكشف المضاعفات

أجازت الولايات المتّحدة الأمريكية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ولأولئك المعرّضين للخطر.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان إنّه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعززة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأضافت أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً يمكن إعطاؤهم الجرعة الثالثة إذا كان هناك خطر مرتفع بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادة للمرض، أو إذا كان تعرضهم المتكرر للفيروس يجعلهم عرضة لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة متعلقة بالمرض.

