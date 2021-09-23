واشنطن تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر لفئات محددة ودراسة تكشف المضاعفات

أجازت الولايات المتّحدة الأمريكية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ولأولئك المعرّضين للخطر.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان إنّه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعززة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأضافت أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً يمكن إعطاؤهم الجرعة الثالثة إذا كان هناك خطر مرتفع بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادة للمرض، أو إذا كان تعرضهم المتكرر للفيروس يجعلهم عرضة لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة متعلقة بالمرض.

The EUA allows a booster dose for individuals:

➡️ 65+ years old

➡️ 18-64 years old at high risk of severe COVID-19

➡️ 18-64 whose frequent institutional or occupational exposure to SARS-CoV-2 puts them at high risk of serious complications of COVID-19 including severe COVID-19. — U.S. FDA (@US_FDA) September 22, 2021

وبلغ العدد الإجمالي لوفيات كورونا بالبلاد حتى فجر اليوم الخميس 699 ألفا و732 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 43 مليونا، و401 ألفا و525 إصابة.

وحتى فجر الخميس أيضا تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 230 مليونا و834 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و731 ألفا، وتعافى ما يزيد على 207 ملايين و519 ألفًا، وفق موقع ورلدوميتر.

مضاعفات الجرعة الثالثة

كانت دراسة استقصائية أجريت في إسرائيل على المستفيدين من الجرعة الثالثة من لقاح فايزر/ بيونتيك قال فيها غالبية المستطلعة آراؤهم أنهم شعروا بردود فعل مماثلة بعد الحقنة الثانية.

وكشف 88% بأنهم شعروا بتحسن في الأسبوع الأول بعد التطعيم الثالث، ولكن حالة 10% من المستفيدين من الجرعة الثالثة كانت أسوأ مقارنة بحالتهم بعد التطعيم بالجرعة الثانية.

وأفاد 31% من الذين تم استطلاع آرائهم عن ظهور تفاعل واحد على الأقل في جسمهم بعد التطعيم، بينما قال معظمهم إنهم شعروا بالألم في موضع الحقن في ذراعهم.

وشعر 9% من أصل حوالي 4500 شخص شاركوا في الاستطلاع بتعب شديد بعد التلقيح، وعانى حوالي 6% من توعك في عضلاتهم، وطلب 1% المساعدة الطبية عقب التطعيم.

وأفاد حوالي 0.4 % من المشاركين في الاستطلاع بوجود صعوبات في التنفس بعد الجرعة الثالثة.