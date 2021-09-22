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مع الحكيم|الولايات المتحدة

الثاني بوفد البرازيل.. وزير الصحة المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة مصاب بكورونا

وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروغا (غيتي)
وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروغا (غيتي)
22/9/2021-|آخر تحديث: 22/9/202101:30 PM (مكة المكرمة)

ثبتت إصابة وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروغا بفيروس كورونا بعدما شارك، أمس الثلاثاء، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي افتتحها الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو.

وقالت الحكومة البرازيلية إن الفحوص التي أجريت لوزير الصحة أثبتت إصابته بالفيروس وذلك بعد ساعات من مرافقته الرئيس بولسونارو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة البرازيلية للتواصل أن جميع أعضاء الوفد الآخرين خضعوا لفحوصات أتت نتائجها سلبية، وفق البيان.

الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو في نيويورك-21 سبتمبر(رويترز)

الرئيس البرازيلي

وتحدى الرئيس البرازيلي -المشكك في اللقاح- قواعد الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الحاضرين في التجمع التطعيم ويتفاخر بعدم حصوله على اللقاح.

ولم يتلق الرئيس بولسونارو -الذي شوهد مرات عدة من دون كمامة خلال الرحلة- اللقاح المضاد لفيروس كورونا وأكد أنه سيكون “آخر برازيلي” يقوم بذلك.

وزير الصحة البرازيلي خلال تدشين حملة تطعيم في بلاده(غيتي)

وهذه ثاني إصابة في أوساط الوفد البرازيلي منذ وصوله إلى نيويورك، وكان الوزير إلى جانب بولسونارو في مناسبات عديدة من بينها لقاء جرى، أول من أمس الإثنين، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكانت الفحوص قد أثبتت إصابة دبلوماسي شاب من الفريق الذي سافر مبكرًا للتحضير لزيارة بولسونارو، مطلع الأسبوع الجاري، وخضع للعزل الصحي.

وذكر البيان الرسمي أن كيروغا (53 عامًا) الذي تلقى اللقاح “في وضع صحي جيد”، مشيرًا إلى أن الوفد عاد إلى البرازيل إلا أن الوزير “سيبقى في الولايات المتحدة خلال فترة الحجر الضرورية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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