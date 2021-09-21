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مع الحكيم

الصحة العالمية: دلتا تطغى على سائر متحورات كورونا الأخرى في العالم

عامل يتلقى التطعيم في العاصمة الفلبينية مانيلا (غيتي)
عامل يتلقى التطعيم في العاصمة الفلبينية مانيلا (غيتي)
21/9/2021

قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحورة دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم التي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جدا من العينات التي يتم فحصها.

وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية في المنظمة عن مكافحة كوفيد-19 إن “أقل من واحد بالمئة من المتحورات المنتشرة حاليا هي من ألفا وبيتا وغاما. متحورة دلتا هي الطاغية فعليا حول العالم”.

وأضافت فان كيركوف خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دلتا “أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة من الفيروسات الأخرى المنتشرة والحلول مكانها”، مشيرة إلى أنه تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن.

وتخضع جميع أنواع الفيروسات للتحور مع مرور الوقت مثل “سارس-كوف-2” الذي تسبب بكوفيد-19.

وأواخر عام 2020 مع بدء ظهور متحورات لفيروس كورونا شكلت خطرا أكبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفها إلى متحورات مثيرة للاهتمام وأخرى مثيرة للقلق.

وقررت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تسمية المتحورات الناشئة على أحرف الأبجدية اليونانية لتجنب وصم البلدان التي ظهرت فيها للمرة الأولى.

وإلى جانب المتحورات الأربع المثيرة للقلق، هناك أيضا خمسة أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام، لكن فان كيركوف قالت إن ثلاثا منها هي إيتا ويوتا وكابا جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة.

وأوضحت “هذا يعود إلى التغيير في الانتشار، فالمتحورات المثيرة للاهتمام تغلبت عليها المتحورات المثيرة للقلق. هي فقط لم تتمكن من الصمود”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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