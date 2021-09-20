مع الحكيم.. لماذا يجب الحذر من ملامسة الأطفال لمساحيق التجميل؟ (فيديو)

عندما نفكر في سلامة الأطفال فإننا نفكر في إبقاء الأدوية وأدوات التنظيف بعيدا عنهم، ولكن آن الأوان لتعيدي النظر وتبقي مستحضرات التجميل أيضا بعيدا عن أطفالك.

وأظهرت الدراسات أن مساحيق التجميل مسؤولة عن زيادة نسبة حدوث الأمراض الجلدية بأنواعها عند الأطفال، ومنها الإكزيما والحساسية الضوئية والتحسس العيني والتهاب الملتحمة فضلا عن القوباء والحكة وعسر التعرق.

وأكدت دراسة برازيلية أن 45% من الأطفال الذين يلامسون مساحيق التجميل بشكل كبير عانوا من مرض جلدي واحد على الأقل، وأن 14% عانوا من آفات حب الشباب في وقت لاحق.

وفي هذا الصدد استضاف برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر الدكتور أحمد الشرفات، اختصاصي طب الأطفال، والذي أوضح أن كثيراً من المراهقات يتشاركن مواد التجميل وأدواته في ما بينهن، وهذا عزز انتشار عدوى التهابات العيون والقرحات الفموية والهربس، فضلا عن الجراثيم العنقودية وعدة أمراض أخرى شائعة.

وأضاف الشرفات أن مساحيق التجميل تحتوي على مواد دهنية وسائلة على غرار كريم الأساس أو ملمع الرموش وملمع الشفاه والتي تساعد على نمو الجراثيم.

فيما يلي قائمة بالمنتجات الخطيرة التي قد تسبب أضرارا بالغة للأطفال:

مزيل طلاء الأظافر (يحتوي على الأسيتون الذي يمكن أن يكون سامًا).

العطر (السبب الأكثر شيوعًا لإصابات العيون).

صبغات الشعر ومثبت التموجات (السبب الأكثر شيوعًا لدخول المستشفى).

وأشار الخبير ذاته إلى أن مستحضرات التجميل غالبًا ما تكون ملونة وجذابة بصريًا وسهلة الفتح والاستخدام، كما أنها ذات رائحة زكية وهو ما يثير فضول الأطفال، كما أن الأطفال في معظم الأوقات يميلون لتقليد ما تفعله أمهاتهم.

إبعاد أدوات التنظيف ومستحضرات التجميل مهم لسلامة طفلك (الألمانية – أرشيف)

وإليكم أهم الأسباب لمنع الأطفال من ملامسة مساحيق التجميل:

أولا: بشرة الطفل أكثر حساسية

يتمتع الأطفال بجلد أرق مقارنةً بالبالغين ويؤدي هذا الجلد الرقيق وظيفة الحاجز الواقي للبشرة بنسبة أقل من الشخص البالغ (وهي خاصية الاحتفاظ بالرطوبة مع إبقاء المواد الضارة في الخارج).

كما أظهرت دراسات أن معدل الامتصاص لدى الأطفال أعلى بنسبة 10% على الأقل مقارنة بالبالغين بسبب عملية التمثيل الغذائي، كما أن بشرة الأطفال أقل استعدادًا للدفاع عن نفسها ضد المهيجات.

ثانيا: قد تسبب بعض منتجات المكياج الجفاف والحكة

مع اللمس المتكرر يمكن أن تسبب منتجات التجميل الجفاف والحكة والاحمرار وتهيج الجلد ما يجعله أكثر حساسية للماء، كما يؤدي ذلك إلى ظهور حب الشباب في سن المراهقة لاسيما مع عدم إزالة المنتجات بشكل سليم.

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