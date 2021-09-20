فايزر وبيونتيك: لقاح كورونا آمن ويوفر الحماية للأطفال من سن 5 أعوام

قالت شركتا فايزر وبيونتك اليوم الاثنين إن لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 حقق استجابة مناعية قوية في الأطفال بين 5 أعوام و11 عاما.

وأضافت الشركتان إنهما تخططان لطلب الحصول على ترخيص لاستخدامه في تلك الفئة العمرية بالولايات المتحدة وأوربا ومناطق أخرى في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الشركتان أن اللقاح حفز استجابة مناعية في الفئة العمرية 5-11 عاما في المرحلتين الثانية والثالثة من تجربتهما، تكافئ المناعة التي تحققت في الفئة العمرية 16-25 عاما. وأضافتا أنه فيما يتعلق بالسلامة جاءت النتائج مكافئة بوجه عام أيضا للمجموعة الأكبر سنا.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لفايزر في بيان صحفي “منذ يوليو/تموز، زادت حالات إصابة الأطفال بكوفيد-19 بنحو 240% في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الصحية العامة للتطعيم”.

وأضاف “توفر نتائج التجارب تلك أساسا قويا للسعي للحصول على تصريح للقاحنا للأطفال في عمر 5-11 عاما، ونعتزم تقديم طلبات لإدارة الأغذية والعقاقير وغيرها من الجهات التنظيمية على وجه السرعة”.

تم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر (رويترز)

وحصل لقاح الشركتين الذي يسمى كوميرناتي، بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال ابتداء من عمر 12 عاما في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.

وتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر.

وتتوقع الشركتان بيانات بشأن فاعلية اللقاح في الأطفال من عمر عامين إلى 5 أعوام، والأطفال من عمر 6 أشهر إلى عامين خلال الربع الأخير من العام الحالي على أقرب تقدير.

وأظهرت إحصاءات أن أكثر من 229 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 5 ملايين حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتأتي الولايات المتحدة والهند والبرازيل على رأس قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات عالميا، بينما تأتي العراق والمغرب والأردن على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات.