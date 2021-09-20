المحليات الصناعية البديلة للسكر.. هل هي آمنة؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

يمكن أن تكون المحليات الصناعية أحد الحلول لفقدان الوزن بشكل فعال وتناول طعام حلو المذاق، ولكن هل تعتبر المحليات الصناعية أو بدائل السكر آمنة؟ وهل لها أضرار جانبية؟

أجاب الدكتور محمد أحمد الريشي استشاري الغدد الصماء على هذا السؤال في حلقة من برنامج مع الحكيم، حيث أوضح أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر ما هي إلا مجرد عادة يستمر الشخص في فعلها برغبته، وبالتالي يمكن تغيير هذه العادة على مدى سنوات، بحيث يستطيع تناول المشروبات دون سكر تماما ويتلذذ بها، ولذلك فلا داعي لبدائل السكر حيث يمكن الاستغناء عنها تماما.

وعلى الرغم من أنها ليست كالعصا السحرية، إلا أن الاستخدام الذكي للمحليات الصناعية يمكن أن يساعد على تقليل نسبة السكريات في النظام الغذائي، وبالتالي تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة، مما يؤدي إلى الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

تناول المشروبات المحلاة بالسكر ما هي إلا مجرد عادة (iStock)

وتعتبر المحليات الصناعية بشكل عام آمنة للاستهلاك البشري حيث يتم اختبارها بعناية من قبل الولايات المتحدة والسلطات الدولية للتأكد من أنها آمنة للاستخدام في الأكل والشرب.

ومع ذلك، يجب على بعض الناس تجنب استهلاكها. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع الناس المصابون باضطراب التمثيل الغذائي النادر استقلاب الحمض الأميني (فينيل ألانين) وبالتالي، يجب على المصابين بهذه الحالة تجنب المحلي الصناعي المعروف باسم (الاسبرتام).

علاوة على ذلك، يعاني بعض الناس من حساسية تجاه (السلفوناميدات) وهي فئة المركبات التي ينتمي إليها السكرين. فبالنسبة لهم، قد يؤدي السكرين إلى صعوبات في التنفس أو الطفح الجلدي أو الإسهال، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن بعض المحليات الصناعية مثل السكرالوز تقلل من حساسية الأنسولين وتؤثر على بكتيريا الأمعاء.

وأخيرا، فإن احتمال حدوث آثار سلبية يمكن أن تختلف باختلاف الفرد وتعتمد على نوع المحلى الاصطناعي المستهلك، لذا إذا كنت ترغب في تجنب المحليات الصناعية، فحاول استخدام المحليات الطبيعية بدلاً من ذلك.