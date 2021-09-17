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مع الحكيم

مع الحكيم.. هل يمكن أن تكون الشيكولاتة سببا لحرقة المعدة؟ (فيديو)

الشيكولاة قد تتسبب في زيادة أعراض حموضة المعدة
الشيكولاة قد تتسبب في زيادة أعراض حموضة المعدة
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202109:57 PM (مكة المكرمة)

استضاف برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر، الدكتور صديق عثمان استشاري أمراض الجهاز الهضمي للحديث عن أمراض الجهاز الهضمي وحموضة المعدة وارتجاع المريء.

وأوضح عثمان أن من أهم الأسباب التي تؤدي للحموضة أو الارتجاع نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص، بالإضافة إلى أسلوب الحياة الخاطئ الذي يعتمده كثير من الناس.

وتابع “على سبيل المثال، يؤدي تناول الكثير من الدهون والمقليات إلى ارتخاء عضلة المعدة، كما أن الإكثار من استهلاك المواد الحمضية مثل الليمون والنعناع قد يؤدي إلى الشعور بالحرقة”.

وأضاف أن شرب المواد الغازية يهيج المعدة ويعطي شعورا فوريا بالحرقة، وبالنسبة للشيكولاتة فإن مسحوق الكاكاو الموجود في الشوكولاتة حمضي، وقد يتسبب في زيادة أعراض حموضة المعدة، كما يمكن أن يكون الكاكاو السبب وراء ارتخاء خلايا الأمعاء والعضلة العاصرة للمريء، مما يؤدي إلى إطلاق موجة من (السيروتونين) وعندما ترتخي هذه العضلة، ترتفع محتويات المعدة وهذا يسبب إحساس بالحرقان في المريء.

وهناك عوامل أخرى تساعد في زيادة أعراض حموضة المعدة وارتجاع المريء ومن أهمها:

  • النوم بعد تناول الطعام مباشرة مما يسبب الحموضة.
  • الإفراط في تناول الطعام خلال وجبة واحدة.
  • التدخين.
  • السمنة أو زيادة الوزن.
  • عمليات قص المعدة والتي غالبا ما ينتج عنها حموضة مزمنة.

وأضاف الدكتور عثمان أن بعض الأمراض تسبب حموضة المعدة، فعادة ما يعاني مرضى السكرى من الحموضة بسبب خمول المعدة، وتؤثر بعض الأدوية على المعدة ومنها:

  • الفيتامينات
  • الحديد
  • الكالسيوم
  • أدوية القلب
المصدر : الجزيرة مباشر

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