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مودرنا: تجربة ضخمة تثبت الحاجة لجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.. تعرف على الأسباب

قدمت مودرنا طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة (رويترز)
قدمت مودرنا طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة (رويترز)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202102:13 PM (مكة المكرمة)

قالت شركة مودرنا في بيان صحفي إن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكورونا تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، ما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة.

وقالت الشركة إن تحليلا جديدا للمراحل الأخيرة من التجارب السريرية أثبت أن حالات تم تطعيمها في التجارب السريرية للشركة ما زالت تصاب بكورونا هذا الصيف، فيما كانت الإصابات بسلالة دلتا من الفيروس شديدة العدوى سريعة الانتشار تتزايد.

وقال رئيس مودرنا ستيفن هوج في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين “هذا تقدير واحد فحسب لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19”.

ولم يتوقع هوج عدد الحالات التي ستكون شديدة لكنه قال إن بعضها سيتطلب دخول المستشفى.

وتتناقض هذه البيانات تناقضا شديدا مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح مودرنا تستمر أطول من لقاح فايزر-بيونتك.

وقدمت مودرنا، أول سبتمبر/ أيلول الجاري، طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

وقال هوج إن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأضاف “نعتقد أن ذلك سيخفض حالات كوفيد-19، ونعتقد أيضا أن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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