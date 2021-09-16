ماذا يحدث لجسدك عندما تتناول الطعام أمام التلفاز؟ خبراء يجيبون

في معظم المنازل، تكون مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام -لا سيّما وجبتي الغذاء والعشاء- وسيلة لتمضية وقت مسلي يمنح السعادة لكل أفراد العائلة.

ويضاف إلى ذلك أن شاشات الحواسيب ترافق الشباب طوال اليوم وأثناء تناولهم وجباتهم الغذائية، سواء لمواصلة العمل، أو مشاهدة فيلم أو مسلسل للتسلية أثناء تناول الطعام.

وتنعكس هذه العادة بالضرر على كثيرين، واعتبرها الطبيب النفسي الفرنسي جيرارد أبفلدورفر تحمل “جوانب نفسية”.

وقال في تصريحات لصحيفة (لوفيغارو) الفرنسية إن عامل الجذب الذي تحدثه شاشات التلفاز والحواسيب “تفقد الشخص القدرة على الأكل الواعي”، وهو القدرة على الشعور بالشبع وتذوق الطعام بشكل صحيح.

وأضاف “تجذبنا الشاشات وتجعلنا أقل ميلًا للشبع وبالتالي أكثر عرضة لزيادة الوزن”.

وأوضح أن هذه العملية المعقدة تتطلب أن يفهم كل شخص ما يسمى بـ”الإشباع الحسي المحدد” والذي يفسر استمتاعك بالطعام بدرجة كبيرة في بداية الوجبة، ثم تلاشي هذا الإحساس مع استمرارك في الطعام.

وتابع “كلما أكلنا أكثر انخفض إدراكنا للمتعة التي يوفرها الطعام، ويتضح ذلك في اللقمة الأولى يكون التذوق في أقصى معدلاته، ثم في النهاية يكون الفم كما لو كان مخدرًا في وجه هذه المتعة”.

وفي السياق، أكدت أولغا دافيدنكو محاضرة في سلوكيات الطعام في معهد (إجرو باريس) الوطني أنه “بدون التركيز، من الصعب الوصول إلى الشبع”، حسب الصحيفة ذاتها.

عالم آخر

وخلصت دراسات أمريكية أن مشاهدة التلفاز تحجب أيضا الشعور بالرضا لأن العقل أثناء تناوله الطعام “يضع تركيزه في أمور أخرى”، حسب موقع (Step to health).

وذكر الموقع أنه “عندما تشاهد التلفاز تشعر بالاسترخاء، وتفصل نفسك قليلا عن روتينك ومشاكلك وتنغمس في عالم آخر، وهذا هو السبب في زيادة تناول الطعام لديك دون أن تشعر”.

ويسير الجلوس أمام التلفاز جنبًا إلى جنب مع تناول الوجبات الخفيفة.

الوجبات الخفيفة من أهم أسباب زيادة الوزن

وينصح المختصون بتجنب مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام حيث تصبح عادة الأكل “ميكانيكية دون تركيز”، ما ينتج عنه آلام في المعدة نتيجة عدم مضغ الطعام بشكل كاف.

كما يحث الباحثون على تجنب إحضار طعام إلى الأريكة أو بجانب الحاسب الآلي، لأن هذه الممارسات قد تؤدي إلى زيادة أعداد البكتريا في محيط الشخص بنحو 400 مرة من البكتيريا الموجودة في المرحاض.

وحسب الموقع ذاته، فإن المجال الكهرومغناطيسي للحاسوب يدمر التركيب الجزيئي للغذاء والماء ويجعلهما غير صحيين.

ويؤدي تغير خصائص الطعام والماء إلى إصابة الشخص بأمراض واضطرابات مختلفة ، بينها مرض باركنسون أو ألزهايمر (على المدى القصير والطويل).