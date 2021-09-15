مع الحكيم.. نصائح لتجنب حموضة المعدة وارتجاع المريء (فيديو)

استعرض برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر نصائح لتجنب حموضة المعدة وارتجاع المريء، بينها:

تجنب الأطعمة المهيجة للمعدة

يجب تجنب الشيكولاتة والنعناع والثوم وشرائح البطاطا وكذلك الجبن والمكسرات والتوابل الحارة.

التقليل من تناول الحمضيات

يجب الحد من تناول الحمضيات والطماطم لأنها تزيد من تهيج الالتهابات.

الحليب الخالي من الدسم

يفضل تناول اللبن أو الحليب الخالي من الدسم فهو يخفف من أعراض الحموضة.

تناول الحبوب الكاملة والخضروات

يجب إضافة المزيد من الألياف لوجبات الطعام والإكثار من الحبوب الكاملة والخضروات الداكنة.

تناول شاي الزنجبيل

تناول شاي الزنجبيل قبل تناول الوجبات بنصف ساعة يوميا يساعد على تقليل الحموضة والالتهابات.

فقدان الوزن الزائد

يجب التخلص من الوزن الزائد فالكيلوغرامات الزائدة تضغط على المعدة والحجاب الحاجز وتزيد من حدة الحموضة.

تناول وجبات خفيفة

تقسيم الطعام لأربع وجبات صغيرة -أو خمس- وتجنب الإفراط في الطعام بشكل عام.

نم خفيفا

تناول آخر وجبة في موعد لا يقل عن أربع أو 3 ساعات قبل موعد النوم.

وضعية صحيحة للنوم

استخدام وسادة مناسبة لرفع الصدر والرأس أثناء النوم يساعد كثيرا على الراحة والتخلص من الشعور بالحرقة.