انتقل الى المحتوى
البث الحي
مع الحكيم

مع الحكيم.. نصائح لتجنب حموضة المعدة وارتجاع المريء (فيديو)

15/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202112:34 AM (مكة المكرمة)

استعرض برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر نصائح لتجنب حموضة المعدة وارتجاع المريء، بينها:

تجنب الأطعمة المهيجة للمعدة

يجب تجنب الشيكولاتة والنعناع والثوم وشرائح البطاطا وكذلك الجبن والمكسرات والتوابل الحارة.

التقليل من تناول الحمضيات

يجب الحد من تناول الحمضيات والطماطم لأنها تزيد من تهيج الالتهابات.

الحليب الخالي من الدسم

يفضل تناول اللبن أو الحليب الخالي من الدسم فهو يخفف من أعراض الحموضة.

تناول الحبوب الكاملة والخضروات

يجب إضافة المزيد من الألياف لوجبات الطعام والإكثار من الحبوب الكاملة والخضروات الداكنة.

تناول شاي الزنجبيل

تناول شاي الزنجبيل قبل تناول الوجبات بنصف ساعة يوميا يساعد على تقليل الحموضة والالتهابات.

فقدان الوزن الزائد

يجب التخلص من الوزن الزائد فالكيلوغرامات الزائدة تضغط على المعدة والحجاب الحاجز وتزيد من حدة الحموضة.

تناول وجبات خفيفة

تقسيم الطعام لأربع وجبات صغيرة -أو خمس- وتجنب الإفراط في الطعام بشكل عام.

نم خفيفا

تناول آخر وجبة في موعد لا يقل عن أربع أو 3 ساعات قبل موعد النوم.

وضعية صحيحة للنوم

استخدام وسادة مناسبة لرفع الصدر والرأس أثناء النوم يساعد كثيرا على الراحة والتخلص من الشعور بالحرقة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من مع الحكيم

ليس أفضل من الأبيض كما يشاع.. تعرف على أضرار الأرز البني

يحتوي الأرز البني على مستويات عالية من حمض الفيتيك (مواقع التواصل)

طبيب يكشف تفاصيل صادمة: هذا ما يحدث لمريض كورونا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة (فيديو)

وباء كورونا أودى بحياة ملايين الأشخاص حول العالم (مواقع أمريكية)

خبراء يستعرضون سبل تعزيز التواصل مع زملاء العمل من الجنسيات المختلفة

دراسة: الإفراط في تناول الطعام لا يسبب دائما زيادة في الوزن

تتسم أنماط الغذاء الحديثة بالاستهلاك المفرط لأغذية ترفع نسبة السكر في الدم (غيتي)
الأكثر قراءة

الأسير محمود العارضة: أنا المسؤول عن عملية الفرار من جلبوع وهكذا أعاد الاحتلال اعتقالنا (فيديو)

أسير جلبوع محمود العارضة يخضع لتحقيق قاس منذ اللحظة الأولى لإعادة اعتقاله (مواقع التواصل)

“قبلة وداع” هزت فلسطين.. الطفل المصاب بالسرطان: هذا ما قاله لي أبي لحظة اعتقاله (فيديو)

الأسير محمد العارضة: تجولت في شوارع بلادي المحتلة وأكلت “الصبر” لأول مرة منذ 22 عاما (فيديو)

الأسير محمد العارضة (مواقع التواصل)

“زكريا تحت التعذيب”.. محامي الأسير الزبيدي يتمكن من زيارته ويكشف حقيقة وضعه

زكريا الزبيدي (منصات التواصل)