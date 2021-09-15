طبيب يكشف تفاصيل صادمة: هذا ما يحدث لمريض كورونا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة (فيديو)

وصف الدكتور سكوت ميسكوفيتش ما يحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن المرضى حياتهم ستتغير للأبد إن كانوا محظوظين بالبقاء على قيد الحياة.

وقال الطبيب -من مركز (بريميير ميديكال)- خلال مقابلة مع قناة “كي تي في” الأمريكية، إن أسوأ الحالات هي أن يموت المريض بمفرده مع أنابيب موصولة بجسمه أو أن يعيش بقية حياته بمضاعفات صحية.

وأفاد ميسكوفيتش أن وحدة العناية المركزة في حال فشلت في مساعدة المريض الذي يعاني صعوبة التنفس، فإنها تجعله يستلقي على بطنه بسبب السائل الذي يملأ أنسجة الرئة وتربطه بأنبوب التنفس.

وقال ميسكوفيتش إن المرضى يرقدون هناك ما بين أسبوعين وثمانية أسابيع، مضيفًا “إنهم مخدرون بمثابة المشلولين مع أنابيب في المثانة ولا يمكنهم رؤية أسرهم أبدًا”.

وعن صعوبة الوضع إذا ظهر أن المريض لن يتعافى، يقول الطبيب “يموتون بمفردهم دون رؤية عائلاتهم وأقصى ما يمكن تقديمه لهم هو رؤية أقاربهم عبر مكالمة فيديو”.

وتابع “إنه أمر مؤلم لموظفي المستشفى أيضًا فالممرضات يشاهدن الموت مرارًا وتكرارًا”.

وقال الطبيب للمحطة الأمريكية “إن 8% من الناجين من كوفيد-19 لن يتمكنوا من العودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، ويجبَروا على الاستعانة دائما بالأكسجين بعد أن دُمرت رئاتهم”.

وشرح ميسكوفيتش خلال المقابلة أنه أثناء علاج الفيروس يمكن أن يتسرب الهواء إلى تجويف الصدر بسبب إدخال الأنابيب وقد تتطلب الكلى جلسات غسيل بسبب كثرة الأدوية كما قد تتشكل جلطات دموية مهددة للحياة بعد الاستلقاء في السرير لأسابيع.

وأشار إلى أن معدل الوفيات بسبب الفيروس يصل إلى 40% في السنة، مشددًا على أن الحل لتجنب كل هذا هو أخذ اللقاح.