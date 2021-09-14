انتقل الى المحتوى
البث الحي
مع الحكيم

دراسة: الإفراط في تناول الطعام لا يسبب دائما زيادة في الوزن

تتسم أنماط الغذاء الحديثة بالاستهلاك المفرط لأغذية ترفع نسبة السكر في الدم (غيتي)
تتسم أنماط الغذاء الحديثة بالاستهلاك المفرط لأغذية ترفع نسبة السكر في الدم (غيتي)
14/9/2021

قال بحث نشرته جامعة أوكسفورد إن الإفراط في تناول الطعام لا يسبب دائما زيادة في الوزن.

وأرجع البحث السبب في “وباء البدانة” إلى الكربوهيدرات المعالجة، ما يدفع الهرمونات إلى التسبب في فوضى أيضية على نطاق واسع.

ووفقا لفريق الباحثين بقيادة دافيد لودفيج، وهو أخصائي الغدد الصماء في مستشفى بوسطن للأطفال وكلية طب هارفارد، ليست الشراهة هي المشكلة الحقيقية، ولكن السبب الحقيقي هو “أنماط الغذاء الحديثة التي تتسم بالاستهلاك المفرط للأغذية التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وخاصة الكربوهيدرات المعالجة سريعة الهضم”.

وتشمل الأغذية والمشروبات التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم: المشروبات المحلاة والبطاطس المقلية والمكرونة البيضاء والأرز الأبيض والبطاطس المخبوزة ورقائق حبوب الإفطار.

وقال الفريق للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية إن “هذه الأغذية تسبب استجابة هرمونية تغير الاستقلاب في الأساس وتسبب نقص الدهون واكتساب الوزن والبدانة”.

وأضاف الفريق البحثي إنه “من أجل فهم وباء البدانة، يجب النظر، ليس فقط إلى كمية الطعام التي نتناولها، ولكن أيضا إلى الطريقة التي يؤثر بها الطعام الذي نأكله على الهرمونات وعملية الأيض لدينا”.

لكن الفريق أقر بأنه من السهل على الأشخاص الإفراط في الأكل، خاصة وأن “أساليب الحياة الخاملة اليوم” يمكن أن تسهم في زيادة الوزن.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا، تؤثر البدانة على أكثر من 40 % من البالغين في البلاد، وهو ما قال الباحثون إنه يعني أنهم “معرضون لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوع الثاني من السكر وأنواع معينة من السرطان”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من مع الحكيم

كيف تميز بين أعراض القولون العصبي والأمراض الأخرى؟ مع الحكيم يجيب ويقدم النصائح (فيديو)

“وضع كارثي”.. انتشار واسع لمتحور دلتا بريف إدلب والمستشفيات عاجزة عن استقبال الحالات (فيديو)

مركز للحجر الصحي في سوريا (رويترز)

نصائح لتغذية الطفل في عامه الأول.. وأبرز الأخطاء التي يقع فيها الوالدان (فيديو)

كيف يؤثر الهاتف الذكي على طفلك؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

للهاتف الذكي تأثيرات صحية ونفسية على الأطفال (غيتي)
الأكثر قراءة

“بلغوا أمي تاخد عزايا”.. تضامن واسع في مصر مع علاء عبد الفتاح بعدما هدد بالانتحار (فيديو)

رواية إسرائيلية عن موقع الأسيرين الفارين وتحذيرات بشأن مصير الأسرى المعاد اعتقالهم (فيديو)

الأسيران الفاران أيهم فؤاد كمامجي ومناضل نفيعات (منصات التواصل)

حارس غوانتانامو يكشف لـ”الجزيرة مباشر” تفاصيل اعتناقه الإسلام ودور السجين رقم 760 (فيديو)

ستيف وود، كان يعمل سجانا في معتقل غوانتانامو (الجزير مباشر)

“ذا انترسيبت” يكشف قصة “مفتول العضلات” الذي زرعه “إف بي آي” للتجسس على المسلمين

عبر عرضه خدمات اللياقة البدنية على المسلمين، اعتقد &#34;إف بي آي&#34; أن مونتيلي سيكون قادرا على بناء الثقة معهم (غيتي)