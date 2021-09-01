مع الحكيم.. كيف تختار أفضل الحميات الغذائية وتتجنب فشلها؟ (فيديو)

أوضحت خبيرة التغذية أماني النجار -في مقابلة مع برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر- أن النصائح حول الحميات الغذائية عديدة ومتضاربة، وأوصت بضرورة التوجه لعيادات التغذية للخضوع لفحوصات معينة، وتحديد الحمية المناسبة لكل شخص وفقا لاعتبارات عدة، على غرار العمر والجنس وتحليل مكونات الجسم، والكتلة الدهنية والعضلية، ونسبة السوائل الجسم.

ونوهت خبيرة التغذية أن فقدان الوزن بسرعة كبيرة قد يأتي بنتائج عكسية على الصحة، ويعزز ذلك أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وعملوا على إنقاص سريع للوزن كانوا أكثر عرضة للانسحاب من برامج إنقاص الوزن في غضون 6-12 شهرًا.

ومن أسباب فشل الحميات الغذائية أيضا وجود أطعمة غير صحية في المنزل، فمن الصعب تناول الطعام الصحي إذا كنت محاطًا بالأطعمة السريعة، وقد تم ربط عرض الطعام في مناطق مختلفة من المنزل بالسمنة وزيادة استهلاك الأطعمة غير الصحية.

وتجنبا لفشل الحمية ينصح الخبراء بضرورة إبعاد الأطعمة غير الصحية عن المنزل، أو على الأقل بعيدًا عن الأنظار، لتحقيق المراد.

وأضافت أماني أن من الأسباب الأخرى لعدم نجاح الحميات الغذائية هو البقاء خارج المنزل لفترات طويلة، فعندما يشعر الشخص بالجوع أثناء التنقل، قد ينتهي به الأمر إلى تناول كل ما هو متاح، وغالبًا ما يكون هذا الطعام معالجًا وغير صحي.

إلا أن وجود وجبات خفيفة غنية بالبروتين كاللوز والفول السوداني أو البيض المسلوق أو الجبن أو الزبادي قد يساعد في السيطرة على الجوع.

كما نصحت خبيرة التغذية بتناول وجبة متوازنة تحتوي على بروتين كافٍ في الصباح، وذلك للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، وتجنب تتناول وجبات دسمة، فضلا عن ممارسة الرياضة.

ويجب دائما إدراك أن تغيير العادات والتكيف مع أسلوب حياة صحي جديد قد يستغرق وقتا، فقد وجد الباحثون أن الأمر يستغرق في المتوسط 66 يومًا لجعل السلوك الجديد عادة.