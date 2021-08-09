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مصر تتلقى أول دفعة من لقاح جونسون اند جونسون للوقاية من كورونا (فيديو)

من المنتظر أن يزود الاتحاد الأفريقي مصر بنحو 25 مليون جرعة من لقاح جونسون (ر ويترز)
من المنتظر أن يزود الاتحاد الأفريقي مصر بنحو 25 مليون جرعة من لقاح جونسون (ر ويترز)
9/8/2021-|آخر تحديث: 9/8/202103:15 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الصحة المصرية إن مصر تسلمت اليوم الإثنين الدفعة الأولى من لقاح جونسون اند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 والذي يؤخذ بحقنة واحدة وذلك بوصول 261 ألفا و600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن هذه الكمية ستُوزع على 126 مركزا للتطعيم وخاصة لمن يريدون السفر للخارج ومن المنتظر أن يزود الاتحاد الأفريقي مصر بنحو 25 مليون جرعة من اللقاح.

 

كانت مصر قد بدأت في الآونة الأخيرة التصنيع المحلي للقاح سينوفاك من خلال اتفاق بين الشركة الصينية المنتجة له والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

كما تسلمت مصر شحنات من لقاح سبوتنيك الروسي ولقاح سينوفارم الصيني ولقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا بعضها من خلال مبادرة كوفاكس العالمية القائمة على اتفاق بين تحالف جافي العالمي للقاحات ومقره جنيف ومنظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات.

ويبلغ متوسط الإصابات في مصر حاليا حوالي 54 حالة جديدة كل يوم أي نحو 3% من الذروة التي سجلتها الإصابات عندما بلغت أعلى متوسط يومي في 19 يونيو/ حزيران.

وقال رئيس الوزراء المصري في يونيو/ حزيران إن هدف الحكومة هو تطعيم 40% من السكان الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة بنهاية العام.

ومن المقرر أن تتلقى مصر أيضا الدفعة الأخيرة من لقاح أسترازينيكا البالغة 1.9 مليون جرعة من خلال مبادرة جافي/ كوفاكس هذا الأسبوع.

وتستقبل مصر أيضا شحنة قدرها 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر في غضون أيام وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج تليفزيوني.

وقال مجاهد إن جرعات لقاح سينوفاك المصنعة محليا ستكون متوفرة في مراكز التطعيم اعتبارا من يوم السبت 14 أغسطس/آب.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 284706 حالة.

وسجلت الوزارة أمس أيضا 9 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 16575 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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