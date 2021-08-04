أول كلب للكشف عن كورونا بمأوى للمسنين (فيديو)

تخوض دار للمسنين في شرق فرنسا تجربة فريدة من نوعها عبر الاستعانة بكلب يملك مهارات خاصة في الكشف عن فيروس كورونا عبر شم متعلقات نزلائها.

ويستغل الكلب (بوكا) البالغ من العمر عامين حاسة الشم لديه لرصد الإصابات بفيروس كورونا داخل دار المسنين في منطقة ألزاس، في سابقة من نوعها في البلاد.

ويكفي نزلاء دار (لا روزوليير) في كونهايم بالقرب من الحدود مع ألمانيا وضع قطعة صغيرة من القماش تحت الإبط ثمّ إزالتها بعد 5 دقائق وإعطائها للكلب بوكا ليتمكن بدقة من تحديد إذا كان صاحبها مصاب بالفيروس أم لا، بحسب القائمين على الدار.

ويقول القائمون على التجربة إنه توضع عيّنات العرق هذه بواسطة قفّازات يدوية في أكياس معقّمة توضع بدورها في علب كي لا تمتصّ أيّ روائح أخرى من الجسد.

ويقوم الكلب بشمها واحدة تلو الأخرى ويجلس عند رصده حالة إيجابية، ثمّ يُجرى فحص تفاعل البوليميراز التسلسلي (بي سي آر) لتأكيد النتيجة.

وما يرصده هذا الكلب المدرّب في الواقع هو بروتين (سبايك) التي يدخل من خلالها الفيروس إلى الخلايا لينتشر فيها بحسب آلان لوغران، المدير العام لجمعية (هاندي شيان) المتخصصة في تدريب الكلاب لمساعدة ذوي الإعاقة والتي ينتمي إليها بوكا.

وتضمّ (هاندي شيان) 4 مراكز تدريب في فرنسا من بينها واحد في كونهايم بجانب (لا روزوليير).

وقال الطبيب بيار كوزير الذي يعمل في الدار إنه خلال تجارب أجريت الأسبوع الماضي على عيّنات من مستشفى ستراسبورغ تعرّف بوكا وهو من نوع غولدن ريتريفر على “100 % من الحالات الإيجابية والسلبية”.

ويأتي بوكا القادر على “تمييز المتحوّرات المعروفة جميعها” بـ”100% من النتائج الصحيحة للمرضى الذي يعانون من عوارض و95% لهؤلاء الذين لا تظهر أي عوارض عليهم”، وهي فئة من الضروريّ جدّا الكشف عن إصابتها، ويمكنه أن “يشخّص الإصابة عند هؤلاء قبل 48 ساعة تقريبا من فحوص بي سي آر”.

وليست فكرة الاستعانة بالكلاب للكشف عن الأمراض بالجديدة إذ طبّقت في حالات السرطان والصرع وغيرهما.

لكن ما يميّز بوكا هو أنه “الكلب الوحيد حاليا القادر على الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في مأوى للمسنين في فرنسا” بحسب آلان لوغران.

وحاسة الشمّ المعزّزة لبوكا الذي كان يستعان به في حوالي 20 مأوى للعجزة ككلب وساطة هي ثمرة دورة تدريبية من 4 أسابيع في المدرسة الوطنية للطبّ البيطري في ألفور بالقرب من باريس بالاستناد إلى أسلوب (نوزاييس-كوفيد-19) الذي طوّره البروفسور دومينيك غرانجان، وفق ما قالته كريستال شرايبر مدرّبة الكلاب لدى هاندي شيان.