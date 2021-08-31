اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في جنوب أفريقيا

رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد وبها عدة تحورات لكنهم لم يحددوا بعد إذا ما كانت تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقا على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.

ووفقا لبحث لم يخضع لمراجعة علماء آخرين بعد فالسلالة الجديدة والمعروفة باسم (سي.1.2) رُصدت للمرة الأولى في مايو/ أيار الماضي في مقاطعتي إمبومالانغا وغوتينغ بجنوب أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا.

وانتشرت الآن في أغلب مناطق جنوب أفريقيا ولـ7 دول أخرى في أفريقيا وأوربا وآسيا وأوقيانوسيا، ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.

وقال العلماء إن الطفرات التي طرأت على الفيروس ترتبط مع زيادة قابلية انتقال العدوى وزيادة القدرة على التهرب من الأجسام المضادة.

وأدت التغيرات في الفيروس إلى حدوث موجات متتالية من سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند والتي رفعت الآن معدلات العدوى في جميع أنحاء العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية تلك الطفرات في أول الأمر على أنها متغيرات تدعو للاهتمام، وبمجرد أن تم تحديدها على أنها أكثر حدة أو قابلة للانتشار، أطلقت عليها متغيرات تدعو إلى القلق.

وتطور متغير (سي 1.2) من متغير (سي 1) وهي سلالة من الفيروس الذي هيمن على انتشار العدوى في الموجة الأولى من الفيروس التي اجتاحت جنوب أفريقيا في منتصف العام 2020.

ويوجد بهذا المتغير ما بين 44 و59 طفرة من الفيروس الأصلي الذي تم اكتشافه في مدينة ووهان في الصين.