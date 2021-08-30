البث الحي
مع الحكيم

مع الحكيم.. متى تصبح الرياضة سببا في زيادة الوزن؟! (فيديو)

قد تكون الرياضة سببا في زيادة الوزن، وفقا للدراسة
قد تكون الرياضة سببا في زيادة الوزن، وفقا للدراسة
30/8/2021

“قد تكون الرياضة سببا في زيادة الوزن” ذاك ما كشفته دراسة حديثة تناولها برنامج “مع الحكيم على قناة الجزيرة مباشر، إذ تفيد تفاصيل الدراسة بأن التمارين الرياضية قد تزيد من الهرمونات المحفزة للشهية والرغبة في تناول المزيد من الطعام، لاسيما في حالات الاجهاد المفرط.

وقالت أخصائية التغذية، أماني النجار، إن معظم الناس يربطون غالبا زيادة الوزن بعملية التمثيل الغذائي، وعلى الرغم من أن لذلك فعلا “تأثير على احتياجات الجسم الأساسية من الطاقة، إلا أن مقدار ما يستهلكه الشخص من طعام وشراب مع روتينه الرياضي هو ما يحدد الوزن”.

وأوضحت أن عملية التمثيل الغذائي أو “الاستقلاب” هو تحويل الطعام إلى طاقة، ويتم في هذه العملية دمج السعرات الحرارية في الأطعمة والمشروبات مع الأكسجين لإطلاق الطاقة التي يحتاجها الجسم بأنشطته، على غرار التنفس وتعديل مستويات الهرمونات، ونمو الخلايا وإصلاحها.

وأشارت أن معدل “الأيض الأساسي” يحدد بعدد السعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم لأداء وظائفه الأساسية.

هل يمكن زيادة التمثيل الغذائي لحرق المزيد من السعرات الحرارية؟

ردا على هذا السؤال، أكدت أخصائية التغذية في حوارها مع “الجزيرة مباشر” أنه على الرغم من أن التمثيل الغذائي مرتبط بالوزن، إلا أن هناك عوامل تحدد مقدار التمثيل الغذائي الأساسي للفرد، وتشمل:

أولا، حجم الجسم وتكوينه: فالأشخاص الأكبر حجمًا أو الذين لديهم عضلات أكثر يحرقون سعرات حرارية أكثر، حتى في حالة الراحة.

ثانيا، الجنس: عادة ما يتميز الرجال بدهون أقل وعضلات، مما يعني أنهم يحرقون سعرات حرارية أكثر من النساء حتى وإن كانوا من نفس العمر والوزن.

ثالثا، العمر: بتقدم العمر، ينخفض حجم العضلات، وتغطي الدهون الكمية الأكبر من الوزن، وهو ما يؤدي إلى إبطاء حرق السعرات الحرارية.

 

علاقة التمثيل الغذائي بالوزن

من الشائع ربط عملية التمثيل الغذائي بزيادة الوزن، ولكن غالبا ما تحدث زيادة مفرطة في الوزن بسبب مشكلة طبية تبطئ عملية الأيض، مثل متلازمة “كوشينغ” أو قصور في نشاط الغدة الدرقية.

وإن ارتبطت زيادة الوزن بالتركيب الجيني والهرمونات فضلا عن نمط الحياة، يصبح من الطبيعي أن يؤدي النوم والنشاط البدني والإجهاد إلى خلل في معادلة الطاقة وزيادة الوزن، خاصة في حال تناول المزيد من السعرات الحرارية.

ووفق الخبراء، فإنه لا يمكن التحكم بشكل كبير في سرعة التمثيل الغذائي الأساسي، بيد أنه بالإمكان التحكم في عدد السعرات الحرارية التي يقوم الجسم بحرقها من خلال مستوى النشاط البدني، كما يوصي الخبراء أيضًا بالتمارين التي تساعد في تقوية العضلات والبنية الجسم مثل رفع الأثقال.

وتوصي “إرشادات النظام الغذائي للأمريكيين” بخفض السعرات الحرارية بمقدار 500 إلى 700 سعر حراري يوميًا لفقدان (0.5 إلى 0.7 كجم) في الأسبوع، بالإضافة إلى ضرورة تناول بعض الأطعمة التي من شأنها زيادة معدل الأيض، وحرق السعرات الحرارية.

وفي ما يلي أهم الأطعمة التي تساعد في تخفيض معدل السعرات الحرارية:

  • الفلفل الأحمر: إذ يساعد تناول الفلفل الأحمر بمقدار 10 جرام يوميا في حرق السعرات الحرارية بمعدل 50 سعر حراري.
  • القهوة: تناول كوبين أو 3 أكواب من القهوة يزيد من حرق السعرات الحرارية بمعدل 5% إلى 10% في اليوم.
  • الشاي الأخضر: إذ أثبتت تقارير أن شرب الشاي الأخضر إلى جانب ممارسة الرياضة يحفز حرق السعرات الحرارية بمعدل 100 سعر حراري يوميا.
  • خل التفاح: تناول ملعقتين يوميا من خل التفاح تزيد من معدل الحرق بنسبة 40 سعر حراري.
  • الزنجبيل: قد يساعد شرب 10 جرام من الزنجبيل المغلي في معدل الحرق بنسبة 100 سعر حراري يوميا.
المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من مع الحكيم

اتساع أزمة تلوث لقاح مودرنا باليابان ومنظمة الصحة تحذر من قفزة في وفيات كورونا بأوربا

عالم في مختبر تابع لمودرنا يجري اختبارا على لقاح لفيروس كورونا المستجد (غيتي)

اليابان تفتح تحقيقا وتعلق استخدام دفعات جديدة من لقاح موديرنا.. ما السبب؟

لقاح موديرنا الأمريكي يواجه تحديا جديدا في اليابان (غيتي)

شاهد: وزير يفاجئ الجميع بمهاراته في “قفز الحبل” أثناء احتفال كبير

لقطة للوزير وهو يقفز بالحبل بمهارة فائقة (الإعلام الهندي)

لقاحات أكثر قدرة من غيرها على مواجهة متحور دلتا.. تعرف عليها

(الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

إيقاف مذيعة مصرية بعد “إساءة” لنجم نادي الزمالك وانسحابه على الهواء (فيديو)

المذيعة المصرية مي حلمي (مواقع التواصل)
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

قُتل برصاص فلسطيني.. وفاة قنّاص إسرائيلي أُصيب قبل 9 أيام عند حدود غزة (فيديو)

فتى فلسطيني يطلق النار من مسدسه على قناص إسرائيلي عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة (مواقع التواصل)
مقالات

أركان الإسلام ومصالح الحكام

خالد الجندي