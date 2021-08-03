البث الحي
مع الحكيم

منظومة حوسبية يمكنها تحديد الطفرات الجينية وتساعد الأطباء في علاج السرطان

الأورام السرطانية هي نتاج مجموعة من الطفرات الجينية (ر ويترز)
الأورام السرطانية هي نتاج مجموعة من الطفرات الجينية (ر ويترز)
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202102:02 PM (مكة المكرمة)

ابتكر فريق من الباحثين في معهد أبحاث الطب الحيوي بمدينة برشلونة الأسبانية منظومة حوسبية يمكنها تحديد الطفرات الجينية التي تؤثر على نمو الأورام السرطانية. وسيساعد هذا الأطباء على تحديد أفضل السبل العلاجية للتعامل مع كل مريض سرطان.

ويقول العلماء إن الأورام السرطانية هي نتاج مجموعة من الطفرات الجينية ولكن ليس جميع هذه الطفرات مرتبطة بتطور الورم داخل الجسم.

وتوصل فريق الدراسة برئاسة الباحث نوريا لوبيز بيغاس إلى منظومة يمكنها تقييم جميع الطفرات الجينية في الورم وتحديد الطفرات التي تؤدي إلى تطور الورم السرطاني.

ويوضح لوبيز بيغاس في تصريحات للموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية أن هذه البيانات يمكن أن تساعد في فهم طريقة تطور الأورام السرطانية على مستوى الجزيئات واتخاذ القرارات العلاجية الصحيحة التي تناسب كل حالة مرضية على حدة.

وتقوم المنظومة الجديدة التي تحمل اسم “بوست دي.إم” حاليا بتحليل الطفرات الجينية لنحو 28 ألف جينوم تخص نحو 66 نوعا مختلفا من السرطان، ويؤكد الباحثون أن نطاق عمل المنظومة سوف يتسع في المستقبل القريب ليشمل أنواعا أخرى من السرطان.

ويقول الباحثون إن المنظومة الجديدة توصلت بالفعل إلى 185 نموذجا حوسبيا لتحديد الطفرات الجينية حيث نجحت على سبيل المثال في تحدد جميع الطفرات الجينية الخاصة بالجين المسمي “إي.جي.إف.ار” الذي يؤدي إلى تكون بعض أنواع سرطان الرئة، فضلا عن الطفرات الجينية التي تؤدي إلى نمو بعض أنواع سرطان المخ.

وأضافوا أن هذه الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “نيتشر” توفر خريطة للطفرات الرئيسية للأورام السرطانية وهي معلومات قيمة سواء بالنسبة لأبحاث السرطان أو ابحاث الطب الشخصي وآليات اتخاذ قرارات العلاج، وأكدوا أن برنامج “بوست دي.إم” حقق نتائج أكثر دقة وفعالية مقارنة بالسبل العلاجية الأخرى التي مازالت في طور التجربة في الوقت الحالي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من مع الحكيم

كورونا.. الصين تخضع ووهان للفحص

السلطات الصينية تخضع جميع سكان مدينة ووهان لفحوص كورونا (رويترز)

مرض الذئبة الحمراء.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورا (فيديو)

الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز (غيتي)

خدمة الصحة البريطانية: أجهزة لمكافحة كورونا قد تقدم قراءات مضللة لأصحاب البشرة الداكنة

الجهاز قد يقدم قراءات مضللة لأصحاب البشرة الداكنة من مرضى كورونا (غيتي)

مع الحكيم.. تعرّف على مرض “الألف وجه” (فيديو)

الدكتور حافظ محمد وردي استشاري أمراض الروماتيزم (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتهمته وسائل إعلام مصرية وإماراتية بالانتماء للإخوان.. تعرف على أول سفير مسلم ترشحه إدارة بايدن

المحامي المسلم رشاد حسين (أرشيف)

رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية يكشف طبيعة العلاقات الاقتصادية مع مصر والخليج (فيديو)

رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بوراك داغلي أوغلو (الجزيرة مباشر)

خبير مائي: إثيوبيا تريد مصادرة كل مياه النيل الأزرق وتتعمد الإضرار بدولتي المصب (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل)

السيسي: حان الوقت لزيادة سعر الخبز المدعوم في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (التلفزيون المصري)