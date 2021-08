اليابان تفتح تحقيقا وتعلق استخدام دفعات جديدة من لقاح موديرنا.. ما السبب؟

أعلنت سلطات مقاطعتي غونما وأوكيناوا في اليابان أنها علقت، اليوم الأحد، استخدام لقاحات موديرنا ضد كوفيد-19.

وجاء قرار التعليق غداة فتح وزارة الصحة اليابانية تحقيقًا بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح موديرنا من أصل 1.63 مليون جرعة بسبب شوائب في بعض القوارير.

وأعلنت منطقة أوكيناوا (جنوب اليابان) في بيان “تعليق استخدام لقاحات موديرنا جراء رصد مواد دخيلة في بعض الشحنات”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفعات التي رصد فيها التلوث، أمس السبت، بمنطقة أوكيناوا تختلف عن تلك التي أدت إلى تعليق استخدامها بسبب شوائب في بعض القوارير.

Japan's Okinawa region suspended the use of Moderna's Covid-19 vaccine on Sunday after another contamination was spotted, the local government said https://t.co/AThalmVlWS

وأعلنت سلطات مقاطعة غونما في شمال طوكيو تعليق استخدام الكميات المشبوهة. وقال مسؤول “نواصل استخدام جرعات موديرنا غير المتضررة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الصحة اليابانية وفاة رجلين يبلغان 30 و38 عاما، تلقى كل منهما جرعة ثانية من لقاح موديرنا جاءت من واحدة من ثلاث شحنات عُلِّق استخدامها بقرار من الحكومة، في 26 أغسطس/آب الجاري.

وفتحت الوزارة تحقيقًا لكشف سبب وفاة الرجلين، موضحة أن “العلاقة السببية بالتطعيم ما زالت غير معروفة حتى الآن”.

من جهتها، قالت الشركة الأمريكية موديرنا ومجموعة (تاكيدا) التي تستورد وتوزع اللقاحات في الأرخبيل في بيان مشترك “حاليًا، ليس لدينا دليل على أن هذه الوفيات نجمت عن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19، ومن المهم إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك صلة”.

ولم تُعرف بعد طبيعة الجزيئات التي رصدت في قوارير صُنِّعت بعقد من الباطن أبرمته شركة أوربية مع موديرنا.

وقالت موديرنا “أرسلنا القوارير إلى مختبر لتحليلها وستعرف النتائج الأولى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل”.

More details on the Moderna contamination issue. Particulates. Based on past experience, these are likely to be glass chips or stopper detritis, but this should help get to the bottom of the graphene hypothesis. I have confidence in the Japanese.https://t.co/m0fKgHG3QG

— Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) August 26, 2021