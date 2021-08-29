اليابان تفتح تحقيقا وتعلق استخدام دفعات جديدة من لقاح موديرنا.. ما السبب؟

أعلنت سلطات مقاطعتي غونما وأوكيناوا في اليابان أنها علقت، اليوم الأحد، استخدام لقاحات موديرنا ضد كوفيد-19.

وجاء قرار التعليق غداة فتح وزارة الصحة اليابانية تحقيقًا بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح موديرنا من أصل 1.63 مليون جرعة بسبب شوائب في بعض القوارير.

وأعلنت منطقة أوكيناوا (جنوب اليابان) في بيان “تعليق استخدام لقاحات موديرنا جراء رصد مواد دخيلة في بعض الشحنات”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفعات التي رصد فيها التلوث، أمس السبت، بمنطقة أوكيناوا تختلف عن تلك التي أدت إلى تعليق استخدامها بسبب شوائب في بعض القوارير.

Contamination reports came from eight vaccination centers in Tokyo, Saitama, Aichi, Ibaraki and Gifu. https://t.co/TcN1o3OQbd — The Japan Times (@japantimes) August 25, 2021

Japan's Okinawa region suspended the use of Moderna's Covid-19 vaccine on Sunday after another contamination was spotted, the local government saidhttps://t.co/AThalmVlWS — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2021

وأعلنت سلطات مقاطعة غونما في شمال طوكيو تعليق استخدام الكميات المشبوهة. وقال مسؤول “نواصل استخدام جرعات موديرنا غير المتضررة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الصحة اليابانية وفاة رجلين يبلغان 30 و38 عاما، تلقى كل منهما جرعة ثانية من لقاح موديرنا جاءت من واحدة من ثلاث شحنات عُلِّق استخدامها بقرار من الحكومة، في 26 أغسطس/آب الجاري.

وفتحت الوزارة تحقيقًا لكشف سبب وفاة الرجلين، موضحة أن “العلاقة السببية بالتطعيم ما زالت غير معروفة حتى الآن”.

من جهتها، قالت الشركة الأمريكية موديرنا ومجموعة (تاكيدا) التي تستورد وتوزع اللقاحات في الأرخبيل في بيان مشترك “حاليًا، ليس لدينا دليل على أن هذه الوفيات نجمت عن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19، ومن المهم إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك صلة”.

ولم تُعرف بعد طبيعة الجزيئات التي رصدت في قوارير صُنِّعت بعقد من الباطن أبرمته شركة أوربية مع موديرنا.

وقالت موديرنا “أرسلنا القوارير إلى مختبر لتحليلها وستعرف النتائج الأولى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل”.

Two men in Japan die after receiving Moderna vaccine from batches later pulled; causes unclear https://t.co/7ghIdfNOYZ — The Boston Globe (@BostonGlobe) August 28, 2021

More details on the Moderna contamination issue. Particulates. Based on past experience, these are likely to be glass chips or stopper detritis, but this should help get to the bottom of the graphene hypothesis. I have confidence in the Japanese.https://t.co/m0fKgHG3QG — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) August 26, 2021

وتفترض الشركة الأمريكية أن المشكلة مصدرها خط إنتاج للشركة الموقعة للعقد الثانوي (روفي)، هي شركة مقرها في إسبانيا، وتنتج اللقاحات المضادة لكورونا للأسواق خارج الولايات المتحدة.

وأكدت (روفي)، في 26 أغسطس، أنها تحقق في سبب التلوث في هذه الشحنات الموزعة في اليابان فقط.

وتلقى نحو 44% من اليابانيين جرعتين من اللقاح بينما تواجه البلاد زيادة قياسية في عدد الإصابات بالفيروس مرتبطة بانتشار المتحورة دلتا الأكثر عدوى.

وتوفي أكثر من 15 ألفًا و800 شخص بسبب كوفيد-19 في البلاد التي يخضع الجزء الأكبر منها لقيود صحية في محاولة لوقف الوباء.