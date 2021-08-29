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مع الحكيم|اليابان

اليابان تفتح تحقيقا وتعلق استخدام دفعات جديدة من لقاح موديرنا.. ما السبب؟

لقاح موديرنا الأمريكي يواجه تحديا جديدا في اليابان (غيتي)
لقاح موديرنا الأمريكي يواجه تحديا جديدا في اليابان (غيتي)
29/8/2021

أعلنت سلطات مقاطعتي غونما وأوكيناوا في اليابان أنها علقت، اليوم الأحد، استخدام لقاحات موديرنا ضد كوفيد-19.

وجاء قرار التعليق غداة فتح وزارة الصحة اليابانية تحقيقًا بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح موديرنا من أصل 1.63 مليون جرعة بسبب شوائب في بعض القوارير.

وأعلنت منطقة أوكيناوا (جنوب اليابان) في بيان “تعليق استخدام لقاحات موديرنا جراء رصد مواد دخيلة في بعض الشحنات”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفعات التي رصد فيها التلوث، أمس السبت، بمنطقة أوكيناوا تختلف عن تلك التي أدت إلى تعليق استخدامها بسبب شوائب في بعض القوارير.

وأعلنت سلطات مقاطعة غونما في شمال طوكيو تعليق استخدام الكميات المشبوهة. وقال مسؤول “نواصل استخدام جرعات موديرنا غير المتضررة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الصحة اليابانية وفاة رجلين يبلغان 30 و38 عاما، تلقى كل منهما جرعة ثانية من لقاح موديرنا جاءت من واحدة من ثلاث شحنات عُلِّق استخدامها بقرار من الحكومة، في 26 أغسطس/آب الجاري.

وفتحت الوزارة تحقيقًا لكشف سبب وفاة الرجلين، موضحة أن “العلاقة السببية بالتطعيم ما زالت غير معروفة حتى الآن”.

من جهتها، قالت الشركة الأمريكية موديرنا ومجموعة (تاكيدا) التي تستورد وتوزع اللقاحات في الأرخبيل في بيان مشترك “حاليًا، ليس لدينا دليل على أن هذه الوفيات نجمت عن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19، ومن المهم إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك صلة”.

ولم تُعرف بعد طبيعة الجزيئات التي رصدت في قوارير صُنِّعت بعقد من الباطن أبرمته شركة أوربية مع موديرنا.

وقالت موديرنا “أرسلنا القوارير إلى مختبر لتحليلها وستعرف النتائج الأولى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل”.

وتفترض الشركة الأمريكية أن المشكلة مصدرها خط إنتاج للشركة الموقعة للعقد الثانوي (روفي)، هي شركة مقرها في إسبانيا، وتنتج اللقاحات المضادة لكورونا للأسواق خارج الولايات المتحدة.

وأكدت (روفي)، في 26 أغسطس، أنها تحقق في سبب التلوث في هذه الشحنات الموزعة في اليابان فقط.

وتلقى نحو 44% من اليابانيين جرعتين من اللقاح بينما تواجه البلاد زيادة قياسية في عدد الإصابات بالفيروس مرتبطة بانتشار المتحورة دلتا الأكثر عدوى.

وتوفي أكثر من 15 ألفًا و800 شخص بسبب كوفيد-19 في البلاد التي يخضع الجزء الأكبر منها لقيود صحية في محاولة لوقف الوباء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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