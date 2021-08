الصحة العالمية: السمنة والفقر من أسباب ارتفاع ضغط الدم ونصف المصابين لا يتلقون العلاج

كشفت منظمة الصحة العالمية أن “ارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض في القلب والدماغ والكلى وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم”.

وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن قرابة 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو القاتل الصامت الذي يرجع سببه في الأغلب للسمنة.

ولفتت الدراسة إلى أن أكثر من نصف الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدمّ في العالم -نحو 720 مليون شخص- لا يتلقون العلاج اللازم، ما يعرّضهم لمشاكل خطرة في القلب والأوعية الدموية.

وأكدت المنظمة الدولية وجامعة (إمبريال كوليدج) لندن في الدراسة المشتركة التي نُشرت في دورية (لانسيت) أن ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة.

