الصحة العالمية: السمنة والفقر من أسباب ارتفاع ضغط الدم ونصف المصابين لا يتلقون العلاج

كشفت منظمة الصحة العالمية أن “ارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض في القلب والدماغ والكلى وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم”.

وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن قرابة 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو القاتل الصامت الذي يرجع سببه في الأغلب للسمنة.

ولفتت الدراسة إلى أن أكثر من نصف الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدمّ في العالم -نحو 720 مليون شخص- لا يتلقون العلاج اللازم، ما يعرّضهم لمشاكل خطرة في القلب والأوعية الدموية.

وأكدت المنظمة الدولية وجامعة (إمبريال كوليدج) لندن في الدراسة المشتركة التي نُشرت في دورية (لانسيت) أن ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة.

Number of people living with #hypertension has doubled worldwide over past 30 years to more than 1.2 billion New international study analysed blood pressure measurements from more than 100 million people taken over three decades in 184 countries https://t.co/FgVyITten9 pic.twitter.com/sbuHSQzdUF — The Lancet (@TheLancet) August 24, 2021

وقالت إن ذلك يتم عن طريق مراقبة ضغط الدم وعلاجه بأدوية منخفضة التكلفة، لكن الدراسة نبهت إلى أن نصف المصابين لا يعرفون شيئا عن حالتهم وهو ما يعني عدم حصولهم على علاج.

وقالت الدراسة إن معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لم تتغير إلا قليلا خلال 30 عاما، لكن تحول عبء زيادة الحالات إلى الدول ذات الدخل المنخفض بعد أن تمكنت الدول الغنية من السيطرة على الأمر.

منظمة الصحة توصي بانتهاج نطام صحي في الغذاء(غيتي)

حالة مرضية مرتبطة بالفقر

وفي حين انخفض عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدمّ في البلدان المرتفعة الدخل، ازداد عددهم أو ظلّ على حاله في تلك المنخفضة أو المتوسطة الدخل خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبعض بلدان آسيا.

وقال ماجد عزاتي -أستاذ الصحة البيئية العالمية في إمبريال كوليدج لندن- في إفادة صحفية “الأمر بعيد كل البعد عن كونه حالة مرضية ناتجة عن الثراء، بل حالة مرضية مرتبطة إلى حد كبير بالفقر”.

وأشار إلى أن أجزاء كثيرة من أفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء من جنوب آسيا وبعض الدول الواقعة في جزر المحيط الهادئ لا تحصل حتى الآن على ما يلزم من العلاج.

ووفقا لمنظمة الصحة توفي نحو 17.9 مليون شخص عام 2019 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية -يمثل حالة وفاة واحدة من كل ثلاث وفيات على مستوى العالم- وكان ارتفاع ضغط الدم عاملا رئيسيا في هذه الوفيات.

نصف المصابين بارتفاع ضغط لا يتلقون العلاج(غيتي)

تحسين العلاج

شدّدت المنظمة في توصياتها على ضرورة اعتماد نمط عيش سليم مع خفض نسبة الملح في الطعام وزيادة استهلاك الخضار والفواكه وممارسة نشاط بدني منتظم وتفادي التدخين والحدّ من استهلاك الكحول.

ويقاس ضغط الدمّ الناجم عن قيام القلب بضخّ الدمّ في الشرايين بالاستناد إلى مقياسين هما الضغط الانقباضي وقت انقباض عضلة القلب والضغط الانبساطي وقت انبساط عضلة القلب.

ويكون الضغط مرتفعا عندما تتخطّى النسبة الأولى 140 ميليمترا زئبقيا والثانية 90 ميليمترا زئبقيا.