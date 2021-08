كورونا.. تفاؤل أمريكي باقتراب القضاء على سلالة دلتا.. ما السبب؟

أفادت وكالة بلومبرغ ،أمس الإثنين، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 آخذة في الانخفاض في العديد من بؤر السلالة دلتا المتحورة من الفيروس في الولايات المتحدة، وأنه يمكن أن يتبعها باقي أرجاء البلاد قريبا، رغم ارتفاع حالات دخول المستشفيات الجماعية وارتفاع أعداد الوفيات التي شوهدت مؤخرا في ولاية فلوريدا وفي عمق الجنوب.

وقالت بلومبرغ إن الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة في اليوم الواحد، وهو رقم تضاعف أكثر من ثلاث مرات في شهر واحد.

ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سجلت ولايتي أركنساس وميسوري، حيث بدأت السلالة دلتا، انخفاضا في معدل انتشار المرض بنسبة 12%.

وأضافت بلومبرغ أن ولايتي فلوريدا ولويزيانا، اللتين ضربتهما المرحلة الثانية من موجة سلالة دلتا شهدتا انخفاضا مماثلا، وتصاعدت حالات الإصابة في ولايات أخرى، ولكن بوتيرة أبطأ.

وأشارت بلومبرغ إلى أن واحدة من الحقائق القليلة الثابتة للجائحة الأمريكية، هي أن التحورات الفيروسية لا تدوم أكثر من بضعة أشهر؛ لكن السلالة دلتا المتحورة، شديدة العدوى والانتشار تحدت العديد من الافتراضات، ومن بينها فكرة أن نهاية الجائحة باتت وشيكة.

وعلى صعيد آخر، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما وما فوق، في خطوة يتوقع أن تمهد لسلسلة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار سلالة دلتا في البلاد.

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك في بيان إن “موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تشكل منعطفا فيما نواصل مواجهة وباء كوفيد-19”.

وأضافت أن 52% من سكان الولايات المتحدة ملقحون بالكامل لكن السلطات الصحية اصطدمت بفئة من الشعب مترددة في أخذ اللقاح، ما أعاق برنامج التلقيح الوطني.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة “في حين استوفت كل اللقاحات الثلاثة ضد كوفيد 19 المعايير المشددة لإدارة الغذاء والدواء للاستخدام الطارىء، فإن موافقة إدارة الغذاء والدواء هذه ستزيد الثقة بان هذا اللقاح آمن وفعال. وإذا كنتم لم تأخذوا اللقاح بعد، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك”.

Let me say this loud and clear: If you are one of the millions of Americans who have said that you will get the shot when it had full FDA approval — that has now happened.

The moment you have been waiting for is here — and the time to get vaccinated is today.

— President Biden (@POTUS) August 23, 2021