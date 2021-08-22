طبيب: اللقاحات المضادة لكورونا قد تتحول إلى تطعيمات سنوية (فيديو)

قال استشاري الأمراض الباطنة في جامعة برمنغهام بانجلترا الدكتور أحمد حلمي إن اللقاح المضاد لكورونا قد يتحول إلى تطعيم سنوي بناءً على أساس علمي.

وبشأن حديث منظمة الصحة العالمية عن عدم ضرورة إعطاء جرعة ثالثة منشطة من اللقاحات المضادة لكورونا بينما دول أخرى كثيرة لم تعط الجرعة الأولى حتى الآن، قال حلمي للجزيرة مباشر: من الناحية الأخلاقية هناك معادلة هل تعطى جرعة ثالثة للدول الغنية بينما الدول الفقيرة والدول التي لم تحظ بنفس الفرصة تترك بدون حتى الجرعة الأولى من التطعيمات؟ خاصة أن الدول الفقيرة لا يتجاوز تعداد من حصلوا على التطعيمات فيها 2% بينما الدول الغنية بلغت نسبة من حصلوا على الجرعتين حوالي 15% إجمالا على مستوى العالم كله، وحوالي 30% بالنسبة لمن حصلوا على الجرعة الأولى.

وأضاف: من الناحية الطبية بالنسبة للجرعة الثالثة هناك دراسات طبية تقول إن الجرعتين قد تعطيان مناعة قد تمتد لمدة عام، وهناك تساؤل هل بعد هذا العام نحتاج إلى جرعة إضافية مثلما يتم في تطعيم الأنفلونزا وهو سنوي؟

وتابع: أعتقد أن هذا هو السبب لكن لايزال هناك سجال علمي حول هذا الأمر.

وقال حلمي: كلنا في مركب واحد في العالم كله، وبدأ الناس يسافرون وبالتالي المعادلة أخلاقية، ومنظمة الصحة العالمية عليها دور في توفير التطعيم للدول الفقيرة، والدول الغنية ربما تكون حريصة على مواطنيها فتعطي الجرعة الثالثة الإضافية المنشطة ولكنها تجد نفسها في معضلة أخلاقية لماذا تستأثر بهذه التطعيمات لها وحدها؟

وأضاف: بعد رجوع دوري كرة القدم في بريطانيا هناك عشرات الآلاف يحضرون المباريات وهناك ازدحام في الشوارع والناس تتمتع بالحرية والعودة إلى الحياة الطبيعية، بينما هناك دول أخرى لا تزال القيود موجودة وهناك استياء شعبي والمواطنون في هذه الدول يعانون.

وتابع: في بريطانيا وصلت نسبة من حصلوا على الجرعة الأولى حوالي 90% من الشعب ومن حصلوا على جرعتين حوالي 75% وهذه أرقام كبيرة جدا وغير مسبوقة للتطعيم.

وختم حلمي حديثه بقوله: هناك سبب علمي وراء الجرعة الثالثة المنشطة وربما يتحول هذا التطعيم إلى تطعيم سنوي.