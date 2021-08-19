مع الحكيم.. تعرف على “زهرة الآلام” لعلاج الأرق (فيديو)

هل تعرفت يومًا على شاي عشبي لمحاربة الأرق؟!

“زهرة الآلام” أو ما يعرف بزهرة العاطفة قد تكون الحل الأمثل، وتنمو هذه العشبة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وبعض الأجزاء جنوب الولايات المتحدة، وتنقسم لنحو 500 نوع.

وتشير بعض الدراسات إلى أنها ذات فوائد طبية في علاج القلق والأرق، وقد استخدم الناس نوعًا واحدًا من زهرة الآلام، منذ القرن السادس عشر للأغراض الطبية.

كما اعتمد الأمريكيون الأصليون على “زهرة الآلام” لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، وتشمل الدمامل والجروح وأوجاع الأذن فضلا عن مشاكل الكبد.

وفي دراسة حديثة رصدها برنامج “مع الحكيم” فقد تساعد العشبة المذكورة في علاج القلق والأرق وأنواع معينة من الألم، لقدرتها على زيادة مستويات حمض جاما أمينوبوتيريك، وهو مادة كيميائية يفرزها الدماغ للمساعدة في تنظيم الحالة المزاجية.

ووفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH)، فإن بعض أنواع “زهرة الآلام” يساعد في علاج مشاكل المعدة.

زهرة الآلام للأرق

في إحدى التجارب السريرية، وجد الباحثون أن “زهرة الآلام” لها نتائج فعالة لدى الفئران، كما وجدت تجربتان سريريتان على نماذج حيوانية أن لها تأثيرات مهدئة فضلا عن أنها تحسن الذاكرة.

كما تشير بعض الأدلة إلى أن “زهرة الآلام” لها تأثير إيجابي على أنماط النوم.

ووجدت دراسة أخرى على الحيوانات أن “زهرة الآلام” تقلل الوقت المستغرق للنوم واستمراره.

وقد يكون لمكملات زهرة الآلام فوائد إضافية، بما في ذلك:

التقليل من أعراض سن اليأس

في إحدى الدراسات، قللت “زهرة الآلام” بشكل كبير في بعض الأعراض، بما في ذلك الصداع والاكتئاب والأرق والغضب، في أعقاب لمدة 3-6 أسابيع.

الصرع

تشير نتائج دراسة أجريت عام 2007 إلى أن تناول خليط يشمل زهرة الآلام زاد من المدة بين نوبات الصرع.

التأثيرات المضادة للالتهابات

تشير بعض النتائج إلى أن “زهرة الآلام” لها تأثيرات مضادة للالتهابات، ولكن من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد استخداماتها وفعاليتها.

الآثار الجانبية

في بعض الحالات قد تتسبب زهرة الآلام في:

النعاس

الدوخة

الارتباك

لهذا السبب لا ينصح باستخدامها مع الأدوية المهدئة.

كما تعد غير آمنة للنساء الحوامل أو المرضعات، حيث إنها قد تحفز الانقباضات في حالة الحمل.

كيف يتم تناول زهرة الآلام؟

يمكن إضافة “زهرة الآلام” المجففة إلى الماء المغلي لتحضير شاي الأعشاب، وتباع في متاجر الأطعمة، كما تتوفر مستخلصات سائلة وكبسولات وأقراص مشتقة من الزهرة.