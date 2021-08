ظهور أول إصابة بفيروس إيبولا في ساحل العاج منذ نحو 30 عاما

سجلت ساحل العاج (كوت ديفوار) أمس السبت أول إصابة بفيروس إيبولا وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في ظهور هو الأول للفيروس في البلاد منذ نحو 3 عقود.

وأكد مسؤولون في معهد باستور رصد الإصابة بعد أخذ عينات من امرأة غينية تبلغ 18 عامًا، وفق ما أعلن وزير الصحة بيار انغو ديمبا في تصريح للتلفزيون الرسمي “آر تي إي”.

وأوضح الوزير أن المصابة كانت قد غادرت مدينة لابي في غينيا برًا ووصلت الأربعاء إلى ساحل العاج، وقال “إنها حالة معزولة ووافدة”، موضحًا أن المصابة تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى في أبيدجان.

ولدى ساحل العاج جرعات لقاحية مضادة لإيبولا سيتلقى منها كل من خالطوا المصابة على غرار الطاقم الطبي الذي يعالجها.

وكشف الوزير أن رئيس الوزراء باتريك آشي ترأس اجتماعًا وزاريًا طارئًا السبت، ودعا إلى الهدوء وقال إن السلطات فعلت خطة طوارئ تشمل تتبّع المخالطين للمصابة ووضعهم قيد المراقبة الصحية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هذه أول إصابة بإيبولا في ساحل العاج الواقعة في غرب أفريقيا، منذ عام 1994.

