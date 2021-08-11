بعد بريطانيا.. المراكز الأمريكية توصى بتلقي الحوامل لقاحات الوقاية من كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن الحوامل عليهن تلقي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا وذلك استنادا إلى تحليل جديد لم يظهر أي زيادة في احتمالات الإجهاض بسبب التطعيم.

وأضافت المراكز أنها لم تجد أي مخاوف متعلقة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة، وذكرت أن معدلات الإجهاض بعد التطعيم مماثلة للمعدل المتوقع بدونه.

وبإمكان الحوامل على هذا الأساس تلقي أي نوع من اللقاحات التي حصلت على إذن الاستخدام الطارئ في البلاد وهي فايزر ومودرنا وجونسون آند جونسون.

دعت سلطات الصحة البريطانية الحوامل إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

ولم تكن المراكز الأمريكية قد أوصت من قبل الحوامل بتلقي اللقاح لكنها قالت إن عليهن مناقشة ذلك مع مقدمي الرعاية الطبية لهن.

ووفقا للمراكز تزيد مع الحمل احتمالات تطور الإصابة بعدوى كوفيد-19 لأعراض حادة كما تزيد الإصابة به أثناء الحمل احتمالات الولادة المبكرة.

والتوصية الحالية للمراكز هي أن يتلقى كل من تفوق أعمارهم الثانية عشرة لقاحات الوقاية من المرض بما يشمل الحوامل والمرضعات ومن يحاولن الحمل أو قد يصبحن حوامل.

وتأتي التوصية الجديدة مع زيادة أعداد الإصابات والحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات في أنحاء البلاد على مدى الشهر المنصرم.

وكانت سلطات الصحة البريطانية قد دعت الحوامل إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد أن أظهرت دراسة وطنية أن المتحورة دلتا تضاعف على ما يبدو مخاطر إصابتهن بعوارض شديدة.

وحضت مسؤولة قابلات التوليد في إنجلترا الحوامل على تلقي اللقاح عقب صدور بيانات جديدة أظهرت زيادة العوارض المرضية الشديدة بين الحوامل اللواتي أدخلن المستشفى لإصابتهن بعوارض الفيروس.

ووجهت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد والكلية الملكية للقابلات توصيات مماثلة لتلقيح الحوامل.

وأظهرت دراسة أجرتها الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، في مايو/أيار الماضي، أن 58% من الحوامل اللواتي عرض عليهن اللقاح رفضنه وقالت غالبيتهن إنهن يخشين إيذاء الطفل أو ينتظرن مزيدا من المعلومات حول مستوى أمانه.