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كوبا تمنح لقاح (عبد الله) ترخيصا طارئا للاستخدام.. ما السبب؟

رجل يلتقط صورة خلال تلقيه جرعة من لقاح (عبد الله) في فنزويلا (رويترز)
رجل يلتقط صورة خلال تلقيه جرعة من لقاح (عبد الله) في فنزويلا (رويترز)
9/7/2021

منحت السلطات الصحية في كوبا ترخيصا للاستخدام الطارئ للقاح (عبد الله) المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في كوبا في بيان،اليوم الجمعة، إنها قررت منح ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح “بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمعايير المطلوبة من حيث الجودة والسلامة والفعالية”.

ولقاح (عبد الله) هو الأبرز بين 5 لقاحات تم تطويرها في كوبا، وهو فعال بنسبة 92.28% ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التطعيم بثلاث جرعات منه، وفق مجموعة الأدوية (بيو كوبا فارما) الحكومية.

وتشرف مجموعة (بيو كوبا فارما) على مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذي ينتج اللقاح عبد الله، وعلى معهد فينلاي الذي ينتج لقاح (سوبيرانا 2).

وأعلنت الشركة، أمس الخميس، أن نسبة فعالية لقاحها (سوبيرانا 2) الذي يؤخذ على جرعتين مع لقاح مُعزز يسمى (سوبيرانا بلس) بلغت 91.2٪ في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية.

وتلقى نحو 7 ملايين كوبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إطار برنامج تلقيح في المناطق الأكثر تضررا في محاولة لكبح انتشار الفيروس، فيما تلقى نحو 1.2 مليون كوبي الجرعات الكاملة من اللقاحات.

وتأمل كوبا في تلقيح 70% من سكانها، الذين يبلغ عددهم 11.2 نسمة تقريبا بحلول نهاية، أغسطس/آب المقبل، واستكمال تحصين البقية في غضون هذا العام.

وسجلت كوبا نحو 225 ألف إصابة بينها 1459 وفاة.

ويمكن تخزين اللقاحات الكوبية في درجة حرارة تراوح بين 2 و8 درجات وهو أمر يعطيها جاذبية دولية. وتؤكد كوبا أنها تتواصل مع أكثر من 30 دولة بشأن لقاحاتها.

ويتمتع قطاع التكنولوجيا الحيوية في كوبا بتاريخ طويل في تطوير اللقاحات حيث ينتج 80٪ من اللقاحات المُستخدمة في البلاد ويصدر بعضها.

ولقاح (عبد الله) هو أول لقاح مصمم ومطور بالكامل في أمريكا اللاتينية. وطبقا لما ذكر من معلومات في برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر، أطلقت الشركة على اللقاح اسم (عبد الله) تيمنا باسم بطل عربي في إحدى مسرحيات أديب كوبي شهير.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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