شركة تبغ كبرى تشتري أخرى للصناعات الدوائية

أعلنت شركة (فيليب موريس) الأمريكية لصناعة السجائر والتبغ أنها وافقت على شراء مجموعة (فيكتورا) البريطانية لصناعة الأدوية مقابل 1.05 مليار جنية إسترليني، نحو 1.5 مليار دولار أمريكي.

ونقل موقع بلومبرغ عن بيان للشركة إنها عرضت شراء أسهم فيكتورا بسعر 150 بنس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 11% عن سعر إقفال السهم أمس الخميس.

ويزيد عرض (فيليب موريس) على عرض مجموعة (كارلايل) التي وافقت على شراء فيكتورا نظير 958 مليون جنيه إسترليني، نحو 1.3 مليار دولار، في مايو/أيار الماضي.

ولم تعد إدارة (فيكتورا) تدعم عرض (كارلايل).

وإذا تمت الصفقة ستكون أكبر خطوة لدخول شركة تبغ مجال الرعاية الصحية.

ووافقت (فيليب موريس) في وقت سابق الشهر الجاري على الاستحواذ على شركة (فيرتين فارما) لصناعة بدائل النيكوتين مقابل 820 مليون دولار.

وتتوسع (فيليب موريس) في عمليات الاستحواذ على شركات خارج صناعة التبغ، في ظل تزايد أعداد من يقلعون عن التدخين ويركزون على أنماط الحياة الصحية في دول العالم المتقدمة.