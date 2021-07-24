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مع الحكيم

ضمور العضلات… مرض أقعد نجوما حول العالم!

لاعب الأهل السابق مؤمن زكريا (مواقع التواصل)
لاعب الأهل السابق مؤمن زكريا (مواقع التواصل)
24/7/2021

ظل لافتاَ للأنظار الاعتزال المبكر للاعب مؤمن زكريا أحد نجوم النادي الأهلي المصري وبقيت أسبابه محل اهتمام، إذ توارى نجم الكرة عن الملاعب فجأة بعدما كان يشكو آلاما في العضلات عقب انتقاله للدوري السعودي، مما أفقده لاحقا القدرة تدريجياَ على خوض التدريبات، ومع مرور الوقت اتضحت إصابته بمرض ضمور العضلات وقد كان تشخيص الحالة غريبا للوهلة الأولى، إلى أن أعلن عن اعتزاله كرة القدم بشكل فعلي بسبب المرض النادر.

أقعد المرض ذاته العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ أيضا، وهو في الحادية والعشرين من عمره ولم يمنعه ذلك من التألق في الفيزياء وهو على كرسي المتحرك رغم أنه فقد القدرة على الكلام بشكل سليم حتى وفاته عام 2018.

عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ (رويترز ـ أرشيف)

لاعب البيسبول الأمريكي الشهير “لوغور” الذي تألق مع فريق “يانكيز نيويورك”، هو الآخر ضحية لضمور العضلات النادر، وقبيل إصابته اكتسح” لوغور” البطولات الأمريكية ولقب بالحصان الحديدي لتفوقه في بطولات عدة، إلى أن تم تشخصيه بالمرض عام 1939 ما قاده الاعتزال المبكر في سن بلغت السابعة والثلاثين.

في حلقة اليوم من برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر يوضح ضيف الحلقة الدكتور “ثائر غيلان” حقيقة هذا المرض وأنواعه وكيفية التعامل معه، فضلا عن العلاجات المحتملة له بالتطرق إلى تجارب معايشة البعض للمرض.

تبث الحلقة اليوم السبت الساعة 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة الجزيرة مباشر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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